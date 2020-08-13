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Опрокинувшаяся скорая везла беременную омичку

Опрокинувшаяся скорая везла беременную омичку

13 августа 2020, 09:41
Фото: Константин Скрипников / Аварийный Омск
Ей помог очевидец происшествия. Подробности аварии, которая произошла сегодня ранним утром, сообщили в омской полиции.

Появилась официальная информация об аварии, которая произошла сегодня около 05:30 на улице 10 лет Октября. На пересечении с Богдана Хмельницкого 36-летний водитель автомобиля скорой помощи врезался в Opel Corsa, от удара скорая опрокинулась на левую сторону. Двух врачей госпитализировали с травмами различной степени тяжести: как пояснили в пресс-службе областного Минздрава, это акушерка и сопровождавший пациентку медик.

Как пишут в полиции, в скорой везли в роддом 18-летнюю беременную девушку из Горьковского, которая получила политравмы. 29-летний мужчина, который стал очевидцем ДТП, посадил девушку в машину и повез в Областной роддом, его сопровождал экипаж ДПС. В областном УГИБДД поблагодарили неравнодушного мужчину. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, угрозы для плода нет. В омском Минздраве подчеркивают, что в момент аварии скорая ехала с включенными проблесковыми маячками.

#Новости#Скорая помощь#Авария#Происшествия
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