Опрокинувшаяся скорая везла беременную омичку

Появилась официальная информация об аварии, которая произошла сегодня около 05:30 на улице 10 лет Октября. На пересечении с Богдана Хмельницкого 36-летний водитель автомобиля скорой помощи врезался в Opel Corsa, от удара скорая опрокинулась на левую сторону. Двух врачей госпитализировали с травмами различной степени тяжести: как пояснили в пресс-службе областного Минздрава, это акушерка и сопровождавший пациентку медик.
Как пишут в полиции, в скорой везли в роддом 18-летнюю беременную девушку из Горьковского, которая получила политравмы. 29-летний мужчина, который стал очевидцем ДТП, посадил девушку в машину и повез в Областной роддом, его сопровождал экипаж ДПС. В областном УГИБДД поблагодарили неравнодушного мужчину. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, угрозы для плода нет. В омском Минздраве подчеркивают, что в момент аварии скорая ехала с включенными проблесковыми маячками.