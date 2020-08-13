Опрокинувшаяся скорая везла беременную омичку

Появилась официальная информация об аварии, которая произошла сегодня около 05:30 на улице 10 лет Октября. На пересечении с Богдана Хмельницкого 36-летний водитель автомобиля скорой помощи врезался в Opel Corsa, от удара скорая опрокинулась на левую сторону. Двух врачей госпитализировали с травмами различной степени тяжести: как пояснили в пресс-службе областного Минздрава, это акушерка и сопровождавший пациентку медик.