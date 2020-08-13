Омская область получила 271 млн рублей на выплаты медикам

О решении комиссии Совфеда РФ по перераспределению средств в 2020 году сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Депутат представляет в парламенте интересы Омской области и возглавляет рабочую группу в Госдуме РФ по изучению неблагоприятной демографической ситуации в регионах.
Правительство России поддерживает такие регионы, туда направляют дополнительные средства. Заседание рабочей группы с участием губернатора состоялось 7 августа, а уже 13 первый вице-спикер Александр Жуков сообщил о дополнительных выплатах региону.
«Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 329,3 млн рублей, в 2021 году — 850,5 млн рублей, а в 2022 году — 929,5 млн рублей. Также дополнительно направлено 271 млн рублей на помощь больницам Омской области на лечение коронавируса, тестирование и другие меры по борьбе с COVID-19» - сообщил Александр Бурков.