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Омская область получила 271 млн рублей на выплаты медикам

Омская область получила 271 млн рублей на выплаты медикам

13 августа 2020, 10:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Омская область получила денег на бесплатное горячее питание в школах и на выплаты медикам, борющимся с COVID-19.

О решении комиссии Совфеда РФ по перераспределению средств в 2020 году сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Депутат представляет в парламенте интересы Омской области и возглавляет рабочую группу в Госдуме РФ по изучению неблагоприятной демографической ситуации в регионах.

Правительство России поддерживает такие регионы, туда направляют дополнительные средства. Заседание рабочей группы с участием губернатора состоялось 7 августа, а уже 13 первый вице-спикер Александр Жуков сообщил о дополнительных выплатах региону.

«Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 329,3 млн рублей, в 2021 году — 850,5 млн рублей, а в 2022 году — 929,5 млн рублей. Также дополнительно направлено 271 млн рублей на помощь больницам Омской области на лечение коронавируса, тестирование и другие меры по борьбе с COVID-19» - сообщил Александр Бурков.

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