Омская область получила 271 млн рублей на выплаты медикам

«Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 329,3 млн рублей, в 2021 году — 850,5 млн рублей, а в 2022 году — 929,5 млн рублей. Также дополнительно направлено 271 млн рублей на помощь больницам Омской области на лечение коронавируса, тестирование и другие меры по борьбе с COVID-19» - сообщил Александр Бурков.