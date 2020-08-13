Омичка с синдромом Плюшкина завалила квартиру дурно пахнущим мусором

«Пожилая женщина пропадает целыми днями на мусорках и тащит все в свою квартиру. Все соседи данного многоквартирного дома вынуждены терпеть вонь, мириться с условиями антисанитарии. У неё психическое расстройство», - написали горожане, добавив, что их моральные силы на исходе.