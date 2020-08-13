Омичка с синдромом Плюшкина завалила квартиру дурно пахнущим мусором

В сообществе «ЧП Омск» появилась жалоба от омичей, живущих на Калинина, 12. Им тяжело сосуществовать со странной соседкой.
«Пожилая женщина пропадает целыми днями на мусорках и тащит все в свою квартиру. Все соседи данного многоквартирного дома вынуждены терпеть вонь, мириться с условиями антисанитарии. У неё психическое расстройство», - написали горожане, добавив, что их моральные силы на исходе.
Омичи поинтересовались, можно ли как-то бороться с ситуацией. В комментариях отметились горожане, которые тоже знают героиню данного повествования. «Это которая худенькая такая, с кошками, тележкой и баулами ходит? Жесть, конечно», - посочувствовали комментаторы.
«У нас практически такая же ситуация много лет, куда только ни писали, толку ноль», - поделились своим опытом омичи.