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Омичка с синдромом Плюшкина завалила квартиру дурно пахнущим мусором

Омичка с синдромом Плюшкина завалила квартиру дурно пахнущим мусором

13 августа 2020, 09:29
Фото: ЧП Омск
Пожилая женщина постоянно приносит домой отходы. В соцсетях взмолились о помощи ее соседи, которые больше не в силах терпеть эту ситуацию.

В сообществе «ЧП Омск» появилась жалоба от омичей, живущих на Калинина, 12. Им тяжело сосуществовать со странной соседкой.

«Пожилая женщина пропадает целыми днями на мусорках и тащит все в свою квартиру. Все соседи данного многоквартирного дома вынуждены терпеть вонь, мириться с условиями антисанитарии. У неё психическое расстройство», - написали горожане, добавив, что их моральные силы на исходе.

Омичи поинтересовались, можно ли как-то бороться с ситуацией. В комментариях отметились горожане, которые тоже знают героиню данного повествования. «Это которая худенькая такая, с кошками, тележкой и баулами ходит? Жесть, конечно», - посочувствовали комментаторы.

«У нас практически такая же ситуация много лет, куда только ни писали, толку ноль», - поделились своим опытом омичи.

#Новости#Мусор#Соседи#Общество
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