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Омичей снова лишили отдыха за границей

Омичей снова лишили отдыха за границей

13 августа 2020, 15:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омский аэропорт внес серьезные изменения в сезонное расписание. Из-за ситуации с коронавирусом рейсы в большую часть курортных стран отложили до конца августа — начала сентября. Обновленное и все еще примерное расписание опубликовано на сайте аэропорта.

Омичи, которые собирались в Анталью в августе, смогут улететь на отдых только стыковочными рейсами через Ростов-на-Дону. Перелеты авиакомпании «Роял Флайт» запланированы на 22 августа, 1,11,22 сентября и 2,13,23 октября. Тем же маршрутом 24 и 28 августа полетят чартеры «АЗУРэйр». Прямые рейсы из Омска в Турцию стартуют не раньше 2 сентября.

С 6 сентября начнут летать самолеты из Омска в Тунис. Дату первого рейса сдвинули с 15 августа, но перевозчики рассчитывают совершить минимум 9 рейсов в Энфиду и обратно.

В Грецию омичи смогут добраться уже в понедельник, 17 августа, но с пересадкой в Москве. Чартерные рейсы также запланированы на 20, 24, 27, 31 августа, а прямое авиасообщение между Омском и Ираклионом начнется не раньше 1 сентября.

Прямой рейс во Вьетнам, запланированный в августе этого года, решили вовсе отменить. Теперь авиасообщение между Омском и Камранью должно возобновиться только 3 сентября.

Отметим, что даты примерные и могут в очередной раз сдвинуться из-за пандемии коронавируса.

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