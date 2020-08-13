Омичей снова лишили отдыха за границей

Омичи, которые собирались в Анталью в августе, смогут улететь на отдых только стыковочными рейсами через Ростов-на-Дону. Перелеты авиакомпании «Роял Флайт» запланированы на 22 августа, 1,11,22 сентября и 2,13,23 октября. Тем же маршрутом 24 и 28 августа полетят чартеры «АЗУРэйр». Прямые рейсы из Омска в Турцию стартуют не раньше 2 сентября.
С 6 сентября начнут летать самолеты из Омска в Тунис. Дату первого рейса сдвинули с 15 августа, но перевозчики рассчитывают совершить минимум 9 рейсов в Энфиду и обратно.
В Грецию омичи смогут добраться уже в понедельник, 17 августа, но с пересадкой в Москве. Чартерные рейсы также запланированы на 20, 24, 27, 31 августа, а прямое авиасообщение между Омском и Ираклионом начнется не раньше 1 сентября.
Прямой рейс во Вьетнам, запланированный в августе этого года, решили вовсе отменить. Теперь авиасообщение между Омском и Камранью должно возобновиться только 3 сентября.
Отметим, что даты примерные и могут в очередной раз сдвинуться из-за пандемии коронавируса.