Омичей снова лишили отдыха за границей

Омичи, которые собирались в Анталью в августе, смогут улететь на отдых только стыковочными рейсами через Ростов-на-Дону. Перелеты авиакомпании «Роял Флайт» запланированы на 22 августа, 1,11,22 сентября и 2,13,23 октября. Тем же маршрутом 24 и 28 августа полетят чартеры «АЗУРэйр». Прямые рейсы из Омска в Турцию стартуют не раньше 2 сентября.