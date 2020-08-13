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Омичей просят выбрать логотип для спортивной школы «Красная звезда»

Омичей просят выбрать логотип для спортивной школы «Красная звезда»

13 августа 2020, 17:04
Фото: пресс-служба депспорта Омска
В сообществе «Спортивная школа «Красная звезда» в соцсети ВКонтакте омичам предлагают проголосовать и выбрать эскиз из предложенных вариантов, который станет логотипом школы.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска, на звание официального символа спортивной школы претендуют 10 работ. Организаторы считают, что логотип должен отображать название школы, быть простым, стильным и запоминающимся.

Омичей просят принять участие в интернет-голосовании, потому что именно его итоги помогут выбрать направление для дальнейшей разработки логотипа. Важно, чтобы логотип не только понравился жителям, но и отражал деятельность учреждения, рассказал директор БУ г. Омска «Спортивная школа «Красная звезда» Роман Шабалин.

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