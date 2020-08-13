Омичей просят выбрать логотип для спортивной школы «Красная звезда»

Омичей просят принять участие в интернет-голосовании, потому что именно его итоги помогут выбрать направление для дальнейшей разработки логотипа. Важно, чтобы логотип не только понравился жителям, но и отражал деятельность учреждения, рассказал директор БУ г. Омска «Спортивная школа «Красная звезда» Роман Шабалин.