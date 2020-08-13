Омичам для похудения посоветовали исключить из рациона лишь семь продуктов

Покупные соки. Их лучше заменить водой и несладким чаем. Соки содержанием фруктов – это лишь сироп с добавлением воды. Заменить их можно водой с мятой или ягодами, холодным несладким фруктовым чаем.
Белый хлеб. Его лучше заменить цельнозерновой альтернативой. В таком продукте содержится большое количество клетчатки, она стимулирует пищеварение и поддерживает уровень сахара в крови в норме.
Полуфабрикаты. От них лучше отказаться полностью и перейти на пищу, приготовленную дома. Готовые замороженные продукты содержат химические добавки, плохо влияющие на обмен веществ и кишечную микрофлору. Про промышленные добавки лучше забыть.
Сладкая выпечка. Альтернатива - темный шоколад. Вместо сладостей лучше перейти на темный шоколад. В нем содержится растительное вещество укрепляющее сердце, стимулирующее выработку гормона счастья.
Колбаса. Ее лучше заменить нутом или авокадо. Крем из нута содержит растительные белки и клетчатку. Авокадо содержит ценные жирные кислоты и витамины.
Алкоголь. Его лучше заменить лимонной водой. Газированная вода с цитрусовыми напоминает джин.
Мороженое. Альтернативой могут стать веганские сливки. Мороженое – это смесь жира с сахаром. Вместо этого лучше смешать банан и веганские сливки. Можно добавить любой другой фрукт. Получится домашнее мороженое.