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Омичам для похудения посоветовали исключить из рациона лишь семь продуктов

Омичам для похудения посоветовали исключить из рациона лишь семь продуктов

13 августа 2020, 12:55
Фото: pixabay.com
Ученые советуют заменить лишь несколько продуктов в рационе, чтобы эффективно сбросить вес. Исключить лучше семь видов еды.

Покупные соки. Их лучше заменить водой и несладким чаем. Соки содержанием фруктов – это лишь сироп с добавлением воды. Заменить их можно водой с мятой или ягодами, холодным несладким фруктовым чаем.

Белый хлеб. Его лучше заменить цельнозерновой альтернативой. В таком продукте содержится большое количество клетчатки, она стимулирует пищеварение и поддерживает уровень сахара в крови в норме.

Полуфабрикаты. От них лучше отказаться полностью и перейти на пищу, приготовленную дома. Готовые замороженные продукты содержат химические добавки, плохо влияющие на обмен веществ и кишечную микрофлору. Про промышленные добавки лучше забыть.

Сладкая выпечка. Альтернатива - темный шоколад. Вместо сладостей лучше перейти на темный шоколад. В нем содержится растительное вещество укрепляющее сердце, стимулирующее выработку гормона счастья.

Колбаса. Ее лучше заменить нутом или авокадо. Крем из нута содержит растительные белки и клетчатку. Авокадо содержит ценные жирные кислоты и витамины.

Алкоголь. Его лучше заменить лимонной водой. Газированная вода с цитрусовыми напоминает джин.

Мороженое. Альтернативой могут стать веганские сливки. Мороженое – это смесь жира с сахаром. Вместо этого лучше смешать банан и веганские сливки. Можно добавить любой другой фрукт. Получится домашнее мороженое.

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