Карибский паспорт за инвестиции: что это дает?

В некоторых случаях средства являются возвратными и их можно получить после нескольких лет гражданства, а в некоторых случаях деньги остаются в государстве навсегда. Также варьируется и сумма, которую нужно вложить в развитие государства: от 100 тысяч долларов и выше. Такие инвестиции говорят о серьезности намерений человека, а государство получает необходимые оборотные средства для реализации различных программ. В итоге выигрывают все.