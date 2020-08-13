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Карибский паспорт за инвестиции: что это дает?

Карибский паспорт за инвестиции: что это дает?

14 августа 2020, 01:32
Фото: 1MediaInvest.ru
Ведение бизнеса за рубежом, а также передача детям иностранного гражданства интересует многих состоятельных россиян.

Одним из популярных способов достижения этого стало получение так называемого карибского паспорта. Фактически карибский паспорт - это не отдельный документ, а общее название для паспорта одной из стран Карибского бассейна.

Преимущества получения карибского паспорта

Иностранное гражданство

Человек с паспортом одной из карибских стран (Сент-Китс и Невис, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Гренада и так далее) получает гражданство, причём на условиях анонимности: никто не афиширует этот процесс. Дополнительным преимуществом гражданства становится возможность передачи его своим будущим детям, что также привлекает людей со всего мира.

Безвизовый режим

Получая паспорт и других стран, человек обретает возможность перемещения по 100-120 странам мира без необходимости приобретать визу. Страны Шенгенского соглашения, Великобритания и многие другие государства обеспечивают безвизовый режим обладателям карибского паспорта. Это снижает расходы гражданина - как финансовые, так и временные.

Возможность ведения бизнеса

Получив паспорт Карибов (одного из государств бассейна), человек может заниматься бизнесом на территории ряда стран. В частности, в США обладатель карибского паспорта может получить визу, дающую возможность не просто работать на территории государства, но и открывать собственное дело.

Налоговые льготы

Во многих странах для обладателей карибского паспорта существуют налоговые послабления. Часть из них касается личных доходов человека, а часть относится к деятельности компаний гражданина. Это позволяет оптимизировать собственные и корпоративные расходы на официальном уровне.

Как же получить такой заманчивый шанс?

Ответ прост - карибский паспорт доступен за инвестиции. Например, гражданин приобретает недвижимость в стране, либо вкладывает средства в те или иные государственные программы - страны предлагают несколько вариантов инвестиций для тех, кто хочет получить гражданство.

В некоторых случаях средства являются возвратными и их можно получить после нескольких лет гражданства, а в некоторых случаях деньги остаются в государстве навсегда. Также варьируется и сумма, которую нужно вложить в развитие государства: от 100 тысяч долларов и выше. Такие инвестиции говорят о серьезности намерений человека, а государство получает необходимые оборотные средства для реализации различных программ. В итоге выигрывают все.

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#Новости#Экономика
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