Эргоферон и Ренгалин стали лауреатами фармацевтической премии

Как сообщает «Комсомольская правда», «Ренгалин» стал «Лучшим препаратом от кашля», а «Эргоферон» назвали первым в номинации «Препарат выбора для лечения простуды и гриппа».
Итоги премии подводились 11 августа в Санкт-Петербурге во время традиционной Аптечной конференции. На победу в 43 номинациях претендовали более 100 известных медицинских брендов, аптечных сетей и фармакологических фирм.
По словам научного руководителя компании «Материа Медика Холдинг» Олега Эпштейна, получение препаратами такой высокой награды говорит об их качестве и надежности.
«Все наши препараты созданы на основе единой современной биотехнологической платформы с применением высоких разведений антител, что позволяет разрабатывать эффективные и безопасные препараты для использования в различных областях», — подчеркнул Эпштейн.
Кроме этого, ученый заявил, что в «Материа Медика Холдинге» не пренебрегают тщательным клиническим изучением создаваемых препаратов. Тот же «Эргоферон» прошел 7 клинических исследований, причем изучали его не только российские, но и зарубежные специалисты. В результате все дали ему высокую оценку. По мнению Эпштейна, ключевым показателем любого препарата является не только его эффективность, но и безопасность.
Эксперты называют «Зеленый Крест» самой престижной фармакологической премией Российской Федерации. Экспертный совет, который в этом году принимал решения по победителям в номинациях, состоял из 1200 профессионалов. Среди них руководители учебных заведений, фармакологических компаний, аналитических и прочих структур.
В 2020 году из-за пандемии организаторы мероприятия широко применяли технологии дистанционного присутствия. Отмечается, что на голосовании по препаратам-номинантам в этом году был поставлен рекорд. Свое мнение высказали свыше 27 000 работников аптечной сферы.