Эргоферон и Ренгалин стали лауреатами фармацевтической премии

Кроме этого, ученый заявил, что в «Материа Медика Холдинге» не пренебрегают тщательным клиническим изучением создаваемых препаратов. Тот же «Эргоферон» прошел 7 клинических исследований, причем изучали его не только российские, но и зарубежные специалисты. В результате все дали ему высокую оценку. По мнению Эпштейна, ключевым показателем любого препарата является не только его эффективность, но и безопасность.