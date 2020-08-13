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Эргоферон и Ренгалин стали лауреатами фармацевтической премии

Эргоферон и Ренгалин стали лауреатами фармацевтической премии

13 августа 2020, 22:08
Фото: pixabay.com
Два лекарственных препарата компании «Материа Медика Холдинг» получили престижную российскую фармпремию «Зеленый Крест».

Как сообщает «Комсомольская правда», «Ренгалин» стал «Лучшим препаратом от кашля», а «Эргоферон» назвали первым в номинации «Препарат выбора для лечения простуды и гриппа».

Итоги премии подводились 11 августа в Санкт-Петербурге во время традиционной Аптечной конференции. На победу в 43 номинациях претендовали более 100 известных медицинских брендов, аптечных сетей и фармакологических фирм.

По словам научного руководителя компании «Материа Медика Холдинг» Олега Эпштейна, получение препаратами такой высокой награды говорит об их качестве и надежности.

«Все наши препараты созданы на основе единой современной биотехнологической платформы с применением высоких разведений антител, что позволяет разрабатывать эффективные и безопасные препараты для использования в различных областях», — подчеркнул Эпштейн.

Кроме этого, ученый заявил, что в «Материа Медика Холдинге» не пренебрегают тщательным клиническим изучением создаваемых препаратов. Тот же «Эргоферон» прошел 7 клинических исследований, причем изучали его не только российские, но и зарубежные специалисты. В результате все дали ему высокую оценку. По мнению Эпштейна, ключевым показателем любого препарата является не только его эффективность, но и безопасность.

Эксперты называют «Зеленый Крест» самой престижной фармакологической премией Российской Федерации. Экспертный совет, который в этом году принимал решения по победителям в номинациях, состоял из 1200 профессионалов. Среди них руководители учебных заведений, фармакологических компаний, аналитических и прочих структур.

В 2020 году из-за пандемии организаторы мероприятия широко применяли технологии дистанционного присутствия. Отмечается, что на голосовании по препаратам-номинантам в этом году был поставлен рекорд. Свое мнение высказали свыше 27 000 работников аптечной сферы.

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