Если внезапно завтра небо рухнет нам на голову, над столицами крупнейших мировых государств зависнут летающие тарелки агрессивно настроенных инопланетян, а марсианские боевые треножники будут ходить по свободной польской земле, нам известно, чем займутся паны Блащак и Сариуш-Вольский. Они потребуют введения санкций против РФ, а всем свободным людям будет понятно, что инопланетян к Земле привлекла Россия со своим Гагариным, пишет Телеграм-канал Мейстер.