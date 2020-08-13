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Депутат из Польши инициировал санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии

Депутат из Польши инициировал санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии

13 августа 2020, 23:10
Фото: president.gov.by
Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский выступил с предложением о введении санкций против России из-за событий в Белоруссии. Он считает, что если Москва не будет оказывать поддержку Лукашенко, то «белорусы самостоятельно справятся с построением демократии».

С евродепутатом согласен и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выразивший надежду, что ситуация в Минске заставит Германию отказаться от планов по строительству СП-2.

Если внезапно завтра небо рухнет нам на голову, над столицами крупнейших мировых государств зависнут летающие тарелки агрессивно настроенных инопланетян, а марсианские боевые треножники будут ходить по свободной польской земле, нам известно, чем займутся паны Блащак и Сариуш-Вольский. Они потребуют введения санкций против РФ, а всем свободным людям будет понятно, что инопланетян к Земле привлекла Россия со своим Гагариным, пишет Телеграм-канал Мейстер.

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