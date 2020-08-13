Авария со скорой помощью в центре Омска привлекла внимание прокуроров

Речь идет об аварии на перекрестке улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого. Около 5:30 утра сегодня, 13 августа, автомобиль скорой помощи не пропустил легковой автомобиль. После столкновения «скорая» опрокинулась на бок, пострадали два медика. Также в больницу увезли 18-летнюю беременную девушку, которую попавшая в ДТП карета скорой помощи везла из районной больницы.
По предварительным данным, пациентка серьезно не пострадала. В Минздраве сообщали, что «скорая» ехала с проблесковыми маячками, а в прокуратуре добавили, что водитель не включил специальный звуковой сигнал, и потому водитель легкового авто мог не заметить автомобиль спецслужбы.
В полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии. Ход проверки находится на контроле региональной прокуратуры, сообщили в ведомстве.