Авария со скорой помощью в центре Омска привлекла внимание прокуроров

Речь идет об аварии на перекрестке улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого. Около 5:30 утра сегодня, 13 августа, автомобиль скорой помощи не пропустил легковой автомобиль. После столкновения «скорая» опрокинулась на бок, пострадали два медика. Также в больницу увезли 18-летнюю беременную девушку, которую попавшая в ДТП карета скорой помощи везла из районной больницы.