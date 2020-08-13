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Авария со скорой помощью в центре Омска привлекла внимание прокуроров

Авария со скорой помощью в центре Омска привлекла внимание прокуроров

13 августа 2020, 14:19
Фото: "ЧП Омск"
Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку по факту серьезной аварии, которая случилась сегодня утром на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет об аварии на перекрестке улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого. Около 5:30 утра сегодня, 13 августа, автомобиль скорой помощи не пропустил легковой автомобиль. После столкновения «скорая» опрокинулась на бок, пострадали два медика. Также в больницу увезли 18-летнюю беременную девушку, которую попавшая в ДТП карета скорой помощи везла из районной больницы.

По предварительным данным, пациентка серьезно не пострадала. В Минздраве сообщали, что «скорая» ехала с проблесковыми маячками, а в прокуратуре добавили, что водитель не включил специальный звуковой сигнал, и потому водитель легкового авто мог не заметить автомобиль спецслужбы.

В полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии. Ход проверки находится на контроле региональной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

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