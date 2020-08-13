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Астрологи предупреждают: омичам грозит серьезная опасность в августе 2020

Астрологи предупреждают: омичам грозит серьезная опасность в августе 2020

13 августа 2020, 11:54
Фото: pixabay.com
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым звезды принесут в августе 2020 года определенные трудности.

Близнецы могут обнаружить некоторые проблемы со здоровьем в августе. Представителям этого знака зодиака нужно внимательней слушать сигналы от своего организма и при необходимости обращаться к специалисту. Тогда появится шанс остановить развитие недуга.

Ракам месяц обещают не совсем простым во всех сферах жизни. Важно быть внимательным и осторожным в этот период. Важно проявлять благоразумие и не идти на неоправданный риск. Но такой период может положительно сказаться на будущем.

У Рыб может наступить определенный кризис в августе. Представителям этого знака зодиака нужно собраться с силами и переждать этот период. Дальше состояние нормализуется и появятся новые силы.

#Желтая новость
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