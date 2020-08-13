Астрологи предупреждают: омичам грозит серьезная опасность в августе 2020

Близнецы могут обнаружить некоторые проблемы со здоровьем в августе. Представителям этого знака зодиака нужно внимательней слушать сигналы от своего организма и при необходимости обращаться к специалисту. Тогда появится шанс остановить развитие недуга.
Ракам месяц обещают не совсем простым во всех сферах жизни. Важно быть внимательным и осторожным в этот период. Важно проявлять благоразумие и не идти на неоправданный риск. Но такой период может положительно сказаться на будущем.
У Рыб может наступить определенный кризис в августе. Представителям этого знака зодиака нужно собраться с силами и переждать этот период. Дальше состояние нормализуется и появятся новые силы.