Власти Омска нашли деньги на ремонт трех «лишних» дорог

Речь идет об улице Панфилова от Бульварной до 3-й Транспортной, 1-м Разъезде от 3-й- до 4-й Транспортной, и улице 4-я Транспортная от 1-го Разъезда до улицы Хабаровская. Работы проведет компания «СибРос». Кроме покрытия подрядчик должен обновить бордюры, установить дорожные знаки и нанести разметку.
Эти дороги власти включили в резервный список объектов на 2020 год, ремонт будет проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы потратят почти 65 млн рублей, все три дороги должны быть готовы уже к 1 октября.
Всего в Омске в этом году отремонтируют 20 дорог. Из бюджетов разных уровней на ремонт выделялось 885 млн рублей. В следующем году в планах у властей обновить 23 автомобильные дороги, потратить на них хотят около 1 млрд рублей.