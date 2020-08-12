Власти Омска нашли деньги на ремонт трех «лишних» дорог

Эти дороги власти включили в резервный список объектов на 2020 год, ремонт будет проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы потратят почти 65 млн рублей, все три дороги должны быть готовы уже к 1 октября.