Омича осудят за кровавую расправу над матерью двоих детей

Кроме убийства, мужчину осудят за причинение вреда здоровью незнакомцу. Обо преступления он совершил в апреле этого года. Вечером 7 апреля пьяный омич напал на незнакомого мужчину и ударил его в живот ножом. Эксперты оценили травму как легкий вред здоровью, а следователи возбудили уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 115.
Спустя две недели, 25 апреля, мужчина поссорился с женой, и в порыве гнева взялся за деревянную биту. Ей он не менее пяти раз ударил супругу по голове и телу. Омичку госпитализировали в БСМП № 1, где спустя две недели она скончалась, не приходя в сознание. На мужчину завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
В пресс-службе суда сообщается, что у женщины осталось два маленьких ребенка. Свою вину в обоих преступлениях мужчина признал и полностью раскаялся в содеянном. Судебное заседание отсрочили на неделю, чтобы подсудимый подготовился к последнему слову. Суд назначен на 20 августа.