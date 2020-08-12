Омича осудят за кровавую расправу над матерью двоих детей

Спустя две недели, 25 апреля, мужчина поссорился с женой, и в порыве гнева взялся за деревянную биту. Ей он не менее пяти раз ударил супругу по голове и телу. Омичку госпитализировали в БСМП № 1, где спустя две недели она скончалась, не приходя в сознание. На мужчину завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».