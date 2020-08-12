Назван район-лидер Омской области по заболеваемости ВИЧ

Сообщается, что в Омске за 7 месяцев чаще всего инфекцию находили у жителей Октябрьского округа — показатель заболеваемости здесь равен 53.7 на 100 тыс омичей. Среди районов Омской области отличился Большеуковский с показателем 69.9 на 100 тыс. населения. Аналогичный показатель был и по итогам июля. Интересно, что Большеуковский район стал одним из последних, куда проник коронавирус.