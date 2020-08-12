Назван район-лидер Омской области по заболеваемости ВИЧ

К 1 августа 2020 года в регионе насчитывается 21 408 зараженных ВИЧ. На 100 тыс жителей приходится 1 101 зараженных, а за семь месяцев 2020 года показатель заболеваемости достиг 39.9 на 100 тыс населения.
Сообщается, что в Омске за 7 месяцев чаще всего инфекцию находили у жителей Октябрьского округа — показатель заболеваемости здесь равен 53.7 на 100 тыс омичей. Среди районов Омской области отличился Большеуковский с показателем 69.9 на 100 тыс. населения. Аналогичный показатель был и по итогам июля. Интересно, что Большеуковский район стал одним из последних, куда проник коронавирус.
Чаще всего вирус передавался половым путем. 72.5% инфицированных заразились именно во время незащищенного секса. Внутривенное употребление наркотиков принесло ВИЧ только 26.3% зараженных. Еще 1.2% приходится на другие способы передачи вируса, например, во время переливания крови.