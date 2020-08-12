Город55
ГлавноеВсе новости
Назван район-лидер Омской области по заболеваемости ВИЧ

Назван район-лидер Омской области по заболеваемости ВИЧ

12 августа 2020, 18:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Стало известно, какой район Омской области стал наиболее подвержен распространению ВИЧ-инфекции во время пандемии. Как рассказали в региональном СПИД-центре, за 7 месяцев этого года инфекцию нашли у 775 человек.

К 1 августа 2020 года в регионе насчитывается 21 408 зараженных ВИЧ. На 100 тыс жителей приходится 1 101 зараженных, а за семь месяцев 2020 года показатель заболеваемости достиг 39.9 на 100 тыс населения.

Сообщается, что в Омске за 7 месяцев чаще всего инфекцию находили у жителей Октябрьского округа — показатель заболеваемости здесь равен 53.7 на 100 тыс омичей. Среди районов Омской области отличился Большеуковский с показателем 69.9 на 100 тыс. населения. Аналогичный показатель был и по итогам июля. Интересно, что Большеуковский район стал одним из последних, куда проник коронавирус.

Чаще всего вирус передавался половым путем. 72.5% инфицированных заразились именно во время незащищенного секса. Внутривенное употребление наркотиков принесло ВИЧ только 26.3% зараженных. Еще 1.2% приходится на другие способы передачи вируса, например, во время переливания крови.

#Новости#ВИЧ-инфекция#Эпидемия ВИЧ#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57