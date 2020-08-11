Сотрудников омского Минприроды нарядят в каракулевые шапки

Posted 11 августа 2020,, 08:13
Published 11 августа 2020,, 08:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Омске утверждено Положение о форменной одежде должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического надзора. В документе прописан перечень одежды для главных государственных инспекторов, их заместителей, старших госинспекторов и госинспекторов. Отмечается, что остальным сотрудникам ведомства носить указанную одежду строго запрещено.
Тем же, кого коснулось положение, выдадут по два комплекта спецодежды – повседневный и полевой. Они предусмотрены в летнем и зимнем варианте. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды происходит по решению главы регионального Минприроды.
В перечне спецодежды можно найти интересные позиции: к примеру, шапка-финка из меха каракуля у мужчин (у главного государственного инспектора и его заместителя), у женщин на аналогичной должности – шапка-кубанка из меха каракуля. Комплекты рассчитаны на использование в течение 1-4 лет, все позиции выдаются в одном экземпляре, за исключением рубашек и блузок. Стоимость форменной одежды не уточняется.