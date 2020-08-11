Сотрудников омского Минприроды нарядят в каракулевые шапки

В перечне спецодежды можно найти интересные позиции: к примеру, шапка-финка из меха каракуля у мужчин (у главного государственного инспектора и его заместителя), у женщин на аналогичной должности – шапка-кубанка из меха каракуля. Комплекты рассчитаны на использование в течение 1-4 лет, все позиции выдаются в одном экземпляре, за исключением рубашек и блузок. Стоимость форменной одежды не уточняется.