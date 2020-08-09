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Posted 9 августа 2020,, 04:02

Published 9 августа 2020,, 04:02

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На Омскую область надвигаются дожди с грозами

9 августа 2020, 04:02
В ближайшие три дня дневная температура не опустится ниже 29 градусов. Обь-Иртышское УГМС опубликовало актуальный прогноз погоды.

Как сообщают синоптики, сегодня, 9 августа, температура воздуха днем составит +28… +33 градуса. Местами прогнозируют небольшой дождь. Ветер от 8 до 13 метров в секунду. Ночью станет прохладнее — от +15 до +20 градусов.

Завтра, 10 августа, днем температура не поднимется выше +30. Также ожидают небольшой дождь, грозу, возможен даже град. А в отдельных порывах сильный ветер — до 18 метров в секунду. Ночью похоладает до +19 градусов. Возможны небольшой дождь, гроза.

11 августа температура воздуха днем снизится — +24… +29 градусов. Прогнозируют кратковременный дождь, грозу, порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра не поднимется выше +18 градусов. Ожидают грозу и небольшой ветер — до 14 метров в секунду.

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