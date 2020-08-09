На Омскую область надвигаются дожди с грозами

Завтра, 10 августа, днем температура не поднимется выше +30. Также ожидают небольшой дождь, грозу, возможен даже град. А в отдельных порывах сильный ветер — до 18 метров в секунду. Ночью похоладает до +19 градусов. Возможны небольшой дождь, гроза.