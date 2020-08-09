На Омскую область надвигаются дожди с грозами

Posted 9 августа 2020,, 04:02
Published 9 августа 2020,, 04:02
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщают синоптики, сегодня, 9 августа, температура воздуха днем составит +28… +33 градуса. Местами прогнозируют небольшой дождь. Ветер от 8 до 13 метров в секунду. Ночью станет прохладнее — от +15 до +20 градусов.
Завтра, 10 августа, днем температура не поднимется выше +30. Также ожидают небольшой дождь, грозу, возможен даже град. А в отдельных порывах сильный ветер — до 18 метров в секунду. Ночью похоладает до +19 градусов. Возможны небольшой дождь, гроза.
11 августа температура воздуха днем снизится — +24… +29 градусов. Прогнозируют кратковременный дождь, грозу, порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра не поднимется выше +18 градусов. Ожидают грозу и небольшой ветер — до 14 метров в секунду.