Суд смягчил приговор омским бизнесменам Бабиковым

Posted 6 августа 2020,, 03:15
Published 6 августа 2020,, 03:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, накануне, 5 августа, Омский областной суд рассмотрел апелляции бывшего гендиректора ОАО «Омскметаллооптторг» Игоря Бабикова и его сына и Антона Бабикова. Бизнесмены пытались оспорить приговор Центрального районного суда, который вынесли 18 февраля 2020 года.
Бабикова-старшего признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в крупном размере. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс рублей. Антона Бабикова тоже осудили за мошенничество. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 350 тыс рублей.
Омский областной суд пересмотрел судебное решение и назначил Игорю Бабикову два года лишения свободы со штрафом, а Антону Бабикову — два с половиной года со штрафом.
Ранее суд установил, что отец и сын незаконно взыскали с банка 59 млн рублей по вкладам, которые якобы пропали с их счетов. Во время следствия Игорь Бабиков возместил 33 млн рублей.
Отметим, что в 2017 году Куйбышевский районный суд признал Антона Бабикова виновным в обналичивании денег. Его приговорили к одному году и двум месяцам колонии. Из нее он вышел по УДО.