Суд смягчил приговор омским бизнесменам Бабиковым

Бабикова-старшего признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в крупном размере. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс рублей. Антона Бабикова тоже осудили за мошенничество. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 350 тыс рублей.