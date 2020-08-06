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Posted 6 августа 2020,, 03:15

Published 6 августа 2020,, 03:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Суд смягчил приговор омским бизнесменам Бабиковым

6 августа 2020, 03:15
Игоря Бабикова приговорили к двум годам лишения свободы со штрафом, а Антону Бабикову — два с половиной лишения свободы года со штрафом, сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, накануне, 5 августа, Омский областной суд рассмотрел апелляции бывшего гендиректора ОАО «Омскметаллооптторг» Игоря Бабикова и его сына и Антона Бабикова. Бизнесмены пытались оспорить приговор Центрального районного суда, который вынесли 18 февраля 2020 года.

Бабикова-старшего признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в крупном размере. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс рублей. Антона Бабикова тоже осудили за мошенничество. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 350 тыс рублей.

Омский областной суд пересмотрел судебное решение и назначил Игорю Бабикову два года лишения свободы со штрафом, а Антону Бабикову — два с половиной года со штрафом.

Ранее суд установил, что отец и сын незаконно взыскали с банка 59 млн рублей по вкладам, которые якобы пропали с их счетов. Во время следствия Игорь Бабиков возместил 33 млн рублей.

Отметим, что в 2017 году Куйбышевский районный суд признал Антона Бабикова виновным в обналичивании денег. Его приговорили к одному году и двум месяцам колонии. Из нее он вышел по УДО.

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