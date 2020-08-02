Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2020,, 03:04

Published 2 августа 2020,, 03:04

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичей ждет вторая волна изнуряющей жары

2 августа 2020, 03:04
Высокая температура, минимальный ветер и отсутствие осадков. Обь-Иртышское УГМС прогнозирует погоду на ближайшие дни.

По данным Омского гидрометцентра, сегодня, 2 августа, столбик термометра поднимется до +30… +35 градусов. Ожидается небольшой ветер — 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается. Ночью температура может опуститься до +13.

Новая неделя тоже начнется жарко. Завтра, 3 августа, днем прогнозируют +30… +35 градусов, небольшой ветер и отсутствие осадков. Ночью столбик термометра будет на уровне +14… +19 градусов.

Легкое снижение температуры ожидают уже во вторник, 4 августа. Так, днем прогнозируют не выше +33 градусов. Ветер может разгуляться до 12 метров в секунду. А вот осадки так и пройдут мимо Омской области. Ночь будет теплее, чем в предыдущие дни — +15… +20 градусов.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15