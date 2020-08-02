Омичей ждет вторая волна изнуряющей жары

Posted 2 августа 2020,, 03:04
Published 2 августа 2020,, 03:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным Омского гидрометцентра, сегодня, 2 августа, столбик термометра поднимется до +30… +35 градусов. Ожидается небольшой ветер — 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается. Ночью температура может опуститься до +13.
Новая неделя тоже начнется жарко. Завтра, 3 августа, днем прогнозируют +30… +35 градусов, небольшой ветер и отсутствие осадков. Ночью столбик термометра будет на уровне +14… +19 градусов.
Легкое снижение температуры ожидают уже во вторник, 4 августа. Так, днем прогнозируют не выше +33 градусов. Ветер может разгуляться до 12 метров в секунду. А вот осадки так и пройдут мимо Омской области. Ночь будет теплее, чем в предыдущие дни — +15… +20 градусов.