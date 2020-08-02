Омичей ждет вторая волна изнуряющей жары

Легкое снижение температуры ожидают уже во вторник, 4 августа. Так, днем прогнозируют не выше +33 градусов. Ветер может разгуляться до 12 метров в секунду. А вот осадки так и пройдут мимо Омской области. Ночь будет теплее, чем в предыдущие дни — +15… +20 градусов.