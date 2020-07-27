Рейс из Омска задержали из-за сообщения о бомбе

Позже стало известно, что запланированный на 17:40 рейс из Омска в Москву не вылетел из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. По информации «Коммерческих вестей», службы аэропорта оперативно эвакуировали пассажиров из салона самолета, а на место прибыли кинологи с собаками.