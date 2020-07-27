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Posted 27 июля 2020,, 17:19

Published 27 июля 2020,, 17:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Рейс из Омска задержали из-за сообщения о бомбе

27 июля 2020, 17:19
Пользователи соцсетей сообщили о множестве машин спецслужб, подъехавших на парковку омского аэропорта. Позже выяснилось, что причиной этого стало поступившее сообщение о заложенной бомбе.

Информация о происходящем у здания аэровокзала появилась в паблике «Аварийный Омск». Один из подписчиков рассказал, что на парковке находится несколько автомобилей полиции и росгвардии.

- Куча людей на парковке стоит. Ехал в маршрутке, выйти и спросить, что случилось, не мог, - сообщил анонимный пользователь.

Позже стало известно, что запланированный на 17:40 рейс из Омска в Москву не вылетел из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. По информации «Коммерческих вестей», службы аэропорта оперативно эвакуировали пассажиров из салона самолета, а на место прибыли кинологи с собаками.

Сейчас на сайте омского аэропорта сообщается, что рейс, отправление которого было запланировано на 17:30, вылетел в 19:40. Вероятно, сообщение о бомбе оказалось ложным.

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