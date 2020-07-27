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Posted 27 июля 2020,, 19:20

Published 27 июля 2020,, 19:20

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Автокредит с высокой суммой выкупа - стоит ли?

27 июля 2020, 19:20
Лизинг пользуется большой популярностью у предпринимателей.

В основном это касается транспортных средств, но не только-предметом лизинга может быть офисное оборудование, ноутбук или мобильный телефон, среди прочего. Оформить кредит под залог авто очень легко и выгодно. В течение установленного периода лизингополучатель оплачивает рассрочку, а затем происходит выкуп. Иногда сумма выкупа просто символична, но вы также можете найти предложения, где она относительно высока. Возникает в связи с этим вопрос-окупается ли лизинг с высокой суммой выкупа?

Очень многие люди, в том числе даже некоторые предприниматели, не знают о том, что существуют различные виды лизинга. В основном из-за того, что один из них в значительной степени доминировал на рынке. Тем не менее, стоит знать, что есть и другое решение. Также помогает рефинансирование автокредита если вам не выгодно работать по лизингу.

  • Именно на первый из них, то есть операционный лизинг, решается большинство предпринимателей, в основном из-за его простоты и универсальности. Если мы выберем этот вид лизинга, то после подписания договора данное имущество (например, автомобиль или компьютерное оборудование) далее будет принадлежать лизингодателю, то есть в большинстве случаев лизинговой компании.
  • Мы можем только использовать его, и возможность взять его в собственность появится в конце договора, если мы решим выплатить заранее установленную сумму выкупа. Она может быть небольшой, но иногда она также составляет несколько десятков процентов от стоимости устройства. Это зависит от того, насколько высокими были арендные платежи ранее. Как легко догадаться, низкие взносы, как правило, означают высокую сумму выкупа, и наоборот.

Операционный лизинг настолько популярен в компаниях прежде всего потому, что дает возможность выгодной налоговой оптимизации. Важно знать, что и вся сумма каждого лизингового взноса, и сумма выкупа, а также вступительный взнос могут быть зачислены в счет получения дохода. При этом следует отметить, что если объектом лизинга является транспортное средство, мы не будем производить амортизационные списания – до момента выкупа он по-прежнему принадлежит лизингодателю, и именно он может производить списания.

По-другому обстоит дело с гораздо менее популярным, но, тем не менее, не полностью нишевым финансовым лизингом. В его случае лизингополучатель с самого начала является собственником данного имущества (а если говорить более конкретно, оно входит в его имущество), в связи с чем именно он осуществляет амортизационные списания.

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