Автокредит с высокой суммой выкупа - стоит ли?

Очень многие люди, в том числе даже некоторые предприниматели, не знают о том, что существуют различные виды лизинга. В основном из-за того, что один из них в значительной степени доминировал на рынке. Тем не менее, стоит знать, что есть и другое решение. Также помогает рефинансирование автокредита если вам не выгодно работать по лизингу.