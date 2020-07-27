Автокредит с высокой суммой выкупа - стоит ли?

Posted 27 июля 2020,, 19:20
Published 27 июля 2020,, 19:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В основном это касается транспортных средств, но не только-предметом лизинга может быть офисное оборудование, ноутбук или мобильный телефон, среди прочего. Оформить кредит под залог авто очень легко и выгодно. В течение установленного периода лизингополучатель оплачивает рассрочку, а затем происходит выкуп. Иногда сумма выкупа просто символична, но вы также можете найти предложения, где она относительно высока. Возникает в связи с этим вопрос-окупается ли лизинг с высокой суммой выкупа?
Очень многие люди, в том числе даже некоторые предприниматели, не знают о том, что существуют различные виды лизинга. В основном из-за того, что один из них в значительной степени доминировал на рынке. Тем не менее, стоит знать, что есть и другое решение. Также помогает рефинансирование автокредита если вам не выгодно работать по лизингу.
Операционный лизинг настолько популярен в компаниях прежде всего потому, что дает возможность выгодной налоговой оптимизации. Важно знать, что и вся сумма каждого лизингового взноса, и сумма выкупа, а также вступительный взнос могут быть зачислены в счет получения дохода. При этом следует отметить, что если объектом лизинга является транспортное средство, мы не будем производить амортизационные списания – до момента выкупа он по-прежнему принадлежит лизингодателю, и именно он может производить списания.
По-другому обстоит дело с гораздо менее популярным, но, тем не менее, не полностью нишевым финансовым лизингом. В его случае лизингополучатель с самого начала является собственником данного имущества (а если говорить более конкретно, оно входит в его имущество), в связи с чем именно он осуществляет амортизационные списания.
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