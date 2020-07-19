Горький мед. Почему миллионы омских пчел травят запрещенными в Европе химикатами

Выясняется, что применение химикатов в сельском хозяйстве практически никто не контролирует на протяжении последнего десятилетия, а аграрии чаще всего используют как раз самые опасные вещества, запрещенные в Евросоюзе и других странах. Потому что дешевле. Дешевизна же объясняется тем, что Россия оказалась удобным рынком сбыта для запрещенных в других государствах препаратов. Их запрет на законодательном уровне стопорится уже много лет. Цена такого невнимания к проблеме — экология, поскольку вещества высокого класса опасности грозят не только пчелам, это вопрос разрушения экосистемы и опосредованной угрозы для человека.