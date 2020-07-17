В Омске возле собора на Тарской хотят построить 16-этажный дом

«Со стороны Омской епархии мы категорически возражаем, чтобы здесь строилось многоэтажное здание, — цитирует издание настоятеля Крестовоздвиженского собора, протоиерея Олега Цветкова. — При строительстве высотки храм будет полностью перекрыт, его не будет видно с этой стороны. А во-вторых, когда будет вестись строительство и забиваться сваи, храм наш просто развалится, он не выдержит колебаний земли».