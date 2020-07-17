В Омске возле собора на Тарской хотят построить 16-этажный дом

Вчера в мэрии Омска прошли публичные слушания, на которых обсудили предоставление специальных разрешений застройщикам на использование земельных участков. ОАО «Оммет», генеральным директором которого является Роман Бабиков, попросило разрешение для двух участков площадью 547 квадратных метров и 398 квадратных метров на условно разрешенный вид использования под высотную жилую застройку.
Сейчас эта территория находится в общественно-деловой зоне. Ее владельцем является «Оммет». Согласно проекту планировки, там могут находиться деловые комплексы и административные объекты, но не жилье.
По словам представителя ОАО «Оммет» Вячеслава Вышинского, планируется построить жилой комплекс, высота которого будет составлять от 5 до 8 этажей, однако одна из частей будет достигать 16 этажей. Большой участок по соседству с собором уже перевели под жилую застройку.
А два участка, которые вынесли на обсуждение, нужны для пожарного проезда. Вячаслав Вышинский рассказал, что строительство собираются проводить с учетом условий охраны памятников культурного наследия. Представителям духовенства и владельцам соседних участков не понравилась подобная идея.
«Со стороны Омской епархии мы категорически возражаем, чтобы здесь строилось многоэтажное здание, — цитирует издание настоятеля Крестовоздвиженского собора, протоиерея Олега Цветкова. — При строительстве высотки храм будет полностью перекрыт, его не будет видно с этой стороны. А во-вторых, когда будет вестись строительство и забиваться сваи, храм наш просто развалится, он не выдержит колебаний земли».
Отметим, согласно кадастровой карте, на территории возле храма можно строить дома высотой 11 этажей и более. Решение о выдаче разрешения застройщику будет принимать мэр Омска с учетом замечаний.