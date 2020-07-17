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В Омске экскаватор разрушил лестницу на набережной Оми

В Омске экскаватор разрушил лестницу на набережной Оми

17 июля 2020, 16:49
Фото: пресс-служба мэрии
Второй этап благоустройства улицы Бударина обойдется в 70 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Стартовало благоустройство набережной левого берега реки Оми между Юбилейным и Комсомольским мостами и набережной правого берега реки по улице Щербанева. Работы будут проводиться в рамках федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию реконструкции уже оградили. Сегодня начался демонтаж покрытия на тротуарах, рабочие занимаются вертикальной планировкой береговой линии. Предстоит обследовать состояние растительности.

В прошлом году прошел первый этап реконструкции улицы Бударина. Работы велись между Комсомольским и Юбилейным мостами, а также между улицей Либкнехта и Омью. На реализацию проекта в 2019 году направили 63 миллиона рублей.

В этом году на набережной Оми укрепят откосы, установят трибуны, лестницы, пандус подъемника, смотровую площадку. В контракте предусмотрены и тротуары, скамейки, наружное освещение, озеленение, малые архитектурные формы. Работы обойдутся в 70 миллионов рублей.

«Здесь появятся новые велодорожки, обустроены тротуары из плитки, покрытые гранитной крошкой, привезенной из Красноярска. На другой стороне Оми в рамках второй очереди будет очищен берег от старой поросли зеленых насаждений, восстановлена габионная стена, также построена велосипедная дорожка и прогулочные зоны», — отметил директор компании-подрядчика ООО СК «Лидер» Константин Овчинников.

Работы завершатся в начале октября, а в 2021 году благоустройство набережной продолжится.

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