В Омске экскаватор разрушил лестницу на набережной Оми

Стартовало благоустройство набережной левого берега реки Оми между Юбилейным и Комсомольским мостами и набережной правого берега реки по улице Щербанева. Работы будут проводиться в рамках федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию реконструкции уже оградили. Сегодня начался демонтаж покрытия на тротуарах, рабочие занимаются вертикальной планировкой береговой линии. Предстоит обследовать состояние растительности.
В прошлом году прошел первый этап реконструкции улицы Бударина. Работы велись между Комсомольским и Юбилейным мостами, а также между улицей Либкнехта и Омью. На реализацию проекта в 2019 году направили 63 миллиона рублей.
В этом году на набережной Оми укрепят откосы, установят трибуны, лестницы, пандус подъемника, смотровую площадку. В контракте предусмотрены и тротуары, скамейки, наружное освещение, озеленение, малые архитектурные формы. Работы обойдутся в 70 миллионов рублей.
«Здесь появятся новые велодорожки, обустроены тротуары из плитки, покрытые гранитной крошкой, привезенной из Красноярска. На другой стороне Оми в рамках второй очереди будет очищен берег от старой поросли зеленых насаждений, восстановлена габионная стена, также построена велосипедная дорожка и прогулочные зоны», — отметил директор компании-подрядчика ООО СК «Лидер» Константин Овчинников.
Работы завершатся в начале октября, а в 2021 году благоустройство набережной продолжится.