В мэрии попросили омичей бороться с коноплей

Размер штрафа для граждан – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 4 тысяч рублей, для юрлиц – до 40 тысяч рублей. О дикорастущих растениях омичей просят сообщить в ЕДДС по телефону 78-78-78. На место приедут специалисты и уничтожат запретные заросли.