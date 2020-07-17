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В мэрии попросили омичей бороться с коноплей

В мэрии попросили омичей бороться с коноплей

17 июля 2020, 12:10
Фото: Pixabay
Выращивание наркосодержащих растений уголовно наказуемо. Об этом напомнили в департаменте общественной безопасности администрации Омска.

Как отметили в ведомстве, в Омске «достаточно» мест, где растет дикорастущая конопля. Периодически на дачах и приусадебных участках обнаруживают посевы мака. По закону, культивирование опийного мака для личного употребления или продажи запрещено. В случае, если собственники участков не уничтожают нелегальные поросли, омичам придется понести уголовную и административную ответственность.

Директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев рекомендует владельцам земли проверять, нет ли на участке мака или конопли. Если ответ положительный, растения требуется срочно скосить и так же поспешно уничтожить. Если не сделать этого, грозит штраф или даже лишение свободы.

Размер штрафа для граждан – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 4 тысяч рублей, для юрлиц – до 40 тысяч рублей. О дикорастущих растениях омичей просят сообщить в ЕДДС по телефону 78-78-78. На место приедут специалисты и уничтожат запретные заросли.

#Новости#Мэрия#Конопля#Общество
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