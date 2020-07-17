Стало известно, чем травили омичей сегодня ночью

В ночь с 16 на 17 июля в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Это привело к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Ночью передвижная эколаборатория выехала в Октябрьский округ Омска, где провел отбор проб. В результате экомобиль зафиксировал превышение ПДК этилбензола в 1.55 раз и сероводорода в 1.13 раз.
Автоматизированный пост наблюдения по улице 4-я Поселковая зарегистрировал превышение сероводорода (2.63 ПДК). Также выбросы сероводорода обнаружили на улице Дмитриева, но они не превышали предельно допустимую концентрацию вещества (0.9 ПДК). На улице 10 лет Октября превышений не установили.
«На основании данных передвижной эколаборатории надзорными органами проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в пресс-служба Минприроды по Омской области.