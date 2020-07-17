Под Омском после вмешательства прокуратуры отремонтируют опасный дом

В Таврическом районе прокуратура проверила, как соблюдаются права лиц с ограниченными возможностями. Выяснилось, что в марте 2018 года районная администрация купила дом за 2,6 млн рублей, который по договору соцнайма передали семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью.
Как показала проверка, помещение не соответствует ряду требований и может представлять опасность для жильца с ограниченными возможностями. Прокуратура направила в суд иск к местным властям с требованием провести в доме ремонт. Требования ведомства суд удовлетворил в полном объеме.