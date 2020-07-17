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Под Омском после вмешательства прокуратуры отремонтируют опасный дом

Под Омском после вмешательства прокуратуры отремонтируют опасный дом

17 июля 2020, 11:53
Фото: Pixabay
Постройка находится в Таврическом районе, в ней проживает семья с ребенком-инвалидом. О нарушениях рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

В Таврическом районе прокуратура проверила, как соблюдаются права лиц с ограниченными возможностями. Выяснилось, что в марте 2018 года районная администрация купила дом за 2,6 млн рублей, который по договору соцнайма передали семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью.

Как показала проверка, помещение не соответствует ряду требований и может представлять опасность для жильца с ограниченными возможностями. Прокуратура направила в суд иск к местным властям с требованием провести в доме ремонт. Требования ведомства суд удовлетворил в полном объеме.

#Новости#Прокуратура#Инвалиды#Нарушение#Прокуратура Омской области#Общество
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