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Омской области выделят миллиард на ремонт дорог

Омской области выделят миллиард на ремонт дорог

17 июля 2020, 14:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омская область получит дополнительный миллиард рублей на восстановление 38.4 км дорог. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

По словам Жукова, деньги регион получит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти деньги восстановят 38.4 км дорог — то есть на 1 км омских дорог потратят около 26 млн рублей. На какие именно участки дорог потратят эти деньги, пока неизвестно.

Ранее на ремонт омских дорог планировалось выделить из регионального и федерального бюджетов суммарно 2.9 млрд рублей. Их потратят на 16 дорог регионального значения общей протяженностью 119.09 км. Отметим, что в стоимость ремонта входит как обновление дорожного покрытия, так и нанесение разметки, установка знаков и бордюров вдоль дороги.

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