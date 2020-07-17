Омской области выделят миллиард на ремонт дорог

По словам Жукова, деньги регион получит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти деньги восстановят 38.4 км дорог — то есть на 1 км омских дорог потратят около 26 млн рублей. На какие именно участки дорог потратят эти деньги, пока неизвестно.
Ранее на ремонт омских дорог планировалось выделить из регионального и федерального бюджетов суммарно 2.9 млрд рублей. Их потратят на 16 дорог регионального значения общей протяженностью 119.09 км. Отметим, что в стоимость ремонта входит как обновление дорожного покрытия, так и нанесение разметки, установка знаков и бордюров вдоль дороги.