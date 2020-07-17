Омской области выделят миллиард на ремонт дорог

По словам Жукова, деньги регион получит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти деньги восстановят 38.4 км дорог — то есть на 1 км омских дорог потратят около 26 млн рублей. На какие именно участки дорог потратят эти деньги, пока неизвестно.