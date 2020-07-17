Омичкам назвали пять продуктов для летнего похудения

В этих продуктах много кальция, который оказывает благотворное влияние на жиросжигающий процесс. Но нужно помнить о том, что молоко, йогурт и другие кисломолочные продукты должны быть не сильно жирными, чтобы не выбиваться из общей калорийности за день.