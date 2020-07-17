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Омичкам назвали пять продуктов для летнего похудения

Омичкам назвали пять продуктов для летнего похудения

17 июля 2020, 12:55
Фото: pixabay.com
Летний период, когда на столе большое количество овощей и фруктов, можно подобрать диету и комфортно сбросить вес. Тем более организм не требует много еды из-за жары.

Молочные продукты

В этих продуктах много кальция, который оказывает благотворное влияние на жиросжигающий процесс. Но нужно помнить о том, что молоко, йогурт и другие кисломолочные продукты должны быть не сильно жирными, чтобы не выбиваться из общей калорийности за день.

Орехи

Особенно полезны для лета и похудения миндаль и грецкие орехи. Они помогают утолять чувство голода, насыщая организм микроэлементами и другими полезными витаминами. Также они дарят бодрость и отличное настроение на несколько часов.

Морепродукты

Креветки, мидии, морская рыба – можно легко найти в любом магазине. Морепродукты – это кладезь полезных ингредиентов и лучшая альтернатива углеводам. В них много белка, что так полезно для похудения. Он помогает бороться с жировой прослойкой.

Крупы

Стоит обратить внимание на выбор крупы для завтра, обеда и ужина. В качестве первого приема пищи подойдет овсянка, на обед лучше есть гречку, а перед сном - ячменную. Такое сочетание круп поможет сохранить форму.

Ягоды

Летом похудеть помогут сладкие и вкусные ягоды, которые в сезон приобрести можно по низкой цене. Например, малину, смородину, вишню, черешню, клубнику.

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