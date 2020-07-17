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Омичка перечислила жильцам сгоревшего дома 300 тысяч

Омичка перечислила жильцам сгоревшего дома 300 тысяч

17 июля 2020, 13:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина должна была компенсировать ущерб по суду, однако сорвала сроки добровольной выплаты. Об этом сообщают в УФССП России по Омской области.

В суд обратилась омичка, живущая на 27-й Северной, с иском о возмещении убытков от пожара. Суд удовлетворил требования и обязал женщину, по вине которой произошел пожар, выплатить 336 тысяч рублей. В установленные сроки ответчица долг не погасила.

Тогда приставы вынесли постановление о ежемесячном удержали части зарплаты должницы. Спустя некоторое время женщина изъявила желания погасить остаток долга. В итоге омичка выплатила всю сумму, а также исполнительский сбор. «Средства в полном объеме перечислены взыскателю, тем самым возмещен причиненный ущерб, а решение суда исполнено», - передают в омском УФССП.

#Новости#Компенсация#Приставы#Пожары#Общество
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