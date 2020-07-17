Омичка перечислила жильцам сгоревшего дома 300 тысяч

В суд обратилась омичка, живущая на 27-й Северной, с иском о возмещении убытков от пожара. Суд удовлетворил требования и обязал женщину, по вине которой произошел пожар, выплатить 336 тысяч рублей. В установленные сроки ответчица долг не погасила.