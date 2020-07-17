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Омичам рассказали, как правильно выбрать и приготовить малину

Омичам рассказали, как правильно выбрать и приготовить малину

17 июля 2020, 13:19
Фото: pixabay.com
В России начинается сезон малины. Вареньевар Мария Дидуренко рассказала, какая ягода при употреблении в свежем виде принесет больше пользы, а какая лучше для заготовок, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Если просто для употребления в свежем виде, то стоит выбрать сухую ягоду темного цвета и почти перезревшую. Для заготовок лучше брать ягоды сухую. Второе, ягоды должна быть собрана не позднее чем за семь часов до начала заготовки. Так как урожай может успеть заплесневеть.

Для заготовок лучше пойдет замороженная малина. Перед употреблением малину нужно поместить в подсоленную воду на пять минут, чтобы ее покинули все «жильцы».

Для максимального сохранения всех полезных веществ, стоит прибегнуть к шоковой заморозке при температуре ниже минус 18-20 градусов.

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