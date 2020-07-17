Омичам рассказали, как правильно выбрать и приготовить малину

Если просто для употребления в свежем виде, то стоит выбрать сухую ягоду темного цвета и почти перезревшую. Для заготовок лучше брать ягоды сухую. Второе, ягоды должна быть собрана не позднее чем за семь часов до начала заготовки. Так как урожай может успеть заплесневеть.
Для заготовок лучше пойдет замороженная малина. Перед употреблением малину нужно поместить в подсоленную воду на пять минут, чтобы ее покинули все «жильцы».
Для максимального сохранения всех полезных веществ, стоит прибегнуть к шоковой заморозке при температуре ниже минус 18-20 градусов.