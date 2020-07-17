Омичам рассказали, как правильно выбрать и приготовить малину

Если просто для употребления в свежем виде, то стоит выбрать сухую ягоду темного цвета и почти перезревшую. Для заготовок лучше брать ягоды сухую. Второе, ягоды должна быть собрана не позднее чем за семь часов до начала заготовки. Так как урожай может успеть заплесневеть.