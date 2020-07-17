Омич необычным способом прокатил друга на машине

Сегодня в паблике «ЧП Омск» опубликовали видеозапись, сделанную на улице 70 лет Октября. По словам автора поста, перед ним ехал автомобиль, который подрезал других участников дорожного движения, а также вез в багажнике человека.
На опубликованном ролике видно, что пока машина стоит на светофоре, багажник открывается и из него выглядывает молодой человек в белой футболке и красных шортах. Он оглядывает автомобили, которые едут следом, улыбается водителям и прячется обратно в багажнике.
«Инстинкт самосохранения — ноль. Если резко затормозит водитель, парень может выпасть из багажника под колеса другого транспортного средства», — возмутилась Надежда Матиевская.