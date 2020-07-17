Купание в Иртыше обойдется омичам в 1000 рублей

Решение принято из-за жаркой погоды и увеличившихся случаев гибели на воде. Омичи массово не соблюдают меры безопасности и подвергают свои жизни риску. Сотрудники полиции, МЧС, дружинники и омские волонтеры будут контролировать отдых у водоемов, расположенных в границах Омска.
В каждой мобильной группе задействуют по пять проверяющих и несколько волонтеров, в итоге инспекцией пляжных зон в городе будут одновременно заниматься больше 150 человек.
«Напомню, что купание в местах, где это делать запрещено, согласно 52-й статье Административного кодекса Омской области, может грозить штрафной санкцией от 500 до 1000 рублей», — рассказал директор департамента общественной безопасности администрации Омска Евгений Скрипкарев.