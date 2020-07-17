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Купание в Иртыше обойдется омичам в 1000 рублей

Купание в Иртыше обойдется омичам в 1000 рублей

17 июля 2020, 11:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В мэрии Омска организован оперативный штаб для усиления безопасности на водоемах, находящихся в черте города. Нарушителей, купающихся в неустановленных местах, будут штрафовать, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение принято из-за жаркой погоды и увеличившихся случаев гибели на воде. Омичи массово не соблюдают меры безопасности и подвергают свои жизни риску. Сотрудники полиции, МЧС, дружинники и омские волонтеры будут контролировать отдых у водоемов, расположенных в границах Омска.

В каждой мобильной группе задействуют по пять проверяющих и несколько волонтеров, в итоге инспекцией пляжных зон в городе будут одновременно заниматься больше 150 человек.

«Напомню, что купание в местах, где это делать запрещено, согласно 52-й статье Административного кодекса Омской области, может грозить штрафной санкцией от 500 до 1000 рублей», — рассказал директор департамента общественной безопасности администрации Омска Евгений Скрипкарев.

#Новости#Штраф#Общество
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