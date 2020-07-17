Еще 6 406 россиян заболели COVID-19

Также за прошедшие сутки количество выписавшихся из больниц возросло на 7 681 человека. Теперь общее число выздоровевших составляет 539 373 человек. Число смертей от коронавируса увеличилось на 186. За все время от опасного заболевания скончались 12 123 человека.