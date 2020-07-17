Еще 6 406 россиян заболели COVID-19

По данным на 17 июля, за последние сутки в России зарегистрировали 6 406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Из них 1 663 человека болели без клинических проявлений ОРВИ. Общее число зараженных достигло 759 203 россиян в 85 регионах.
Также за прошедшие сутки количество выписавшихся из больниц возросло на 7 681 человека. Теперь общее число выздоровевших составляет 539 373 человек. Число смертей от коронавируса увеличилось на 186. За все время от опасного заболевания скончались 12 123 человека.
С начала пандемии в лабораториях провели более 24.3 млн тестов на COVID-19. Из них 311 тыс тестов — за минувшие сутки.