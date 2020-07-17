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Еще 6 406 россиян заболели COVID-19

Еще 6 406 россиян заболели COVID-19

17 июля 2020, 13:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежие данные по количеству зараженных, умерших и выздоровевших россиян.

По данным на 17 июля, за последние сутки в России зарегистрировали 6 406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Из них 1 663 человека болели без клинических проявлений ОРВИ. Общее число зараженных достигло 759 203 россиян в 85 регионах.

Также за прошедшие сутки количество выписавшихся из больниц возросло на 7 681 человека. Теперь общее число выздоровевших составляет 539 373 человек. Число смертей от коронавируса увеличилось на 186. За все время от опасного заболевания скончались 12 123 человека.

С начала пандемии в лабораториях провели более 24.3 млн тестов на COVID-19. Из них 311 тыс тестов — за минувшие сутки.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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