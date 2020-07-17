Астрологи перечислили, какие омичи разбогатеют в августе

До середины августа будут финансовые трудности, но главное – не паниковать. Потом все начнет обретать позитивный оттенок. Уже не придется думать о том, где взять денег. Финансовая энергетика будет благоприятна настроена на вашу волну. В этот период нужно ждать новых предложений со стороны начальства, появится дополнительный источник дохода, а также появится возможность выиграть в лотерею.