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Астрологи перечислили, какие омичи разбогатеют в августе

Астрологи перечислили, какие омичи разбогатеют в августе

17 июля 2020, 12:25
Фото: pixabay.com
Звезды предрекают богатство в августе 2020 года трем представителям зодиакального круга.

Лев

До 12 августа период будет тяжелым. Львы будут на грани из-за напряженного графика работы. Буквально на следующий день начнется перезагрузка. Можно отправиться на отдых на природе. При этом нужно отключат гаджет. После 20 августа откроется второе дыхание, способное укрепить финансовое состояние на год вперед.

Козерог

Представителей этого знака зодиака ждет успех и карьерный рост. Главное, это вовремя уметь отвлекаться от работы и переключаться на семью. Нужно не становиться жадным человеком, иначе денежная карма будет испорчена.

Водолей

До середины августа будут финансовые трудности, но главное – не паниковать. Потом все начнет обретать позитивный оттенок. Уже не придется думать о том, где взять денег. Финансовая энергетика будет благоприятна настроена на вашу волну. В этот период нужно ждать новых предложений со стороны начальства, появится дополнительный источник дохода, а также появится возможность выиграть в лотерею.

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