Город55
ГлавноеВсе новости
8 тысяч омичей выбрали объекты для благоустройства в 2022 году

8 тысяч омичей выбрали объекты для благоустройства в 2022 году

17 июля 2020, 10:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сегодня в Омске проходит последний день голосования, когда горожане могут выбрать территории, которые приведут в порядок в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Уже сегодня в Омске завершится голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды». По данным на 16 июля, свои голоса уже отдали более 8 тыс омичей. Из них более 5 тыс человек проголосовали в зданиях администраций округов, а еще почти 3 тыс человек — с помощью сервиса «Активный горожанин» на сайте Омск.рф.

Омичи, которые еще не проголосовали, могут успеть это сделать в течение сегодняшнего дня. Для этого нужно прийти на территориальный счетный участок, который находится в администрации округа. Время его работы с 8:30 до 16:30. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Также можно использовать сервис «Активный горожанин», но для голосования нужна учетная запись портала Госуслуг.

Напомним, что в этом году Омск получил 325.9 млн рублей для реализации проектов по программе «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство восьми общественных пространств выделили 278.6 млн рублей из бюджетов всех уровней.

#Новости#Благоустройство города#Голосование#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57