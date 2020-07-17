8 тысяч омичей выбрали объекты для благоустройства в 2022 году

Уже сегодня в Омске завершится голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды». По данным на 16 июля, свои голоса уже отдали более 8 тыс омичей. Из них более 5 тыс человек проголосовали в зданиях администраций округов, а еще почти 3 тыс человек — с помощью сервиса «Активный горожанин» на сайте Омск.рф.
Омичи, которые еще не проголосовали, могут успеть это сделать в течение сегодняшнего дня. Для этого нужно прийти на территориальный счетный участок, который находится в администрации округа. Время его работы с 8:30 до 16:30. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Также можно использовать сервис «Активный горожанин», но для голосования нужна учетная запись портала Госуслуг.
Напомним, что в этом году Омск получил 325.9 млн рублей для реализации проектов по программе «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство восьми общественных пространств выделили 278.6 млн рублей из бюджетов всех уровней.