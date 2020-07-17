8 тысяч омичей выбрали объекты для благоустройства в 2022 году

Уже сегодня в Омске завершится голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды». По данным на 16 июля, свои голоса уже отдали более 8 тыс омичей. Из них более 5 тыс человек проголосовали в зданиях администраций округов, а еще почти 3 тыс человек — с помощью сервиса «Активный горожанин» на сайте Омск.рф.