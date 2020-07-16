В России еще 6 428 человек заболели COVID-19

По данным на 16 июля, за минувшие сутки в России зарегистрировали 6 428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Из них 1 549 человек не имели клинических проявлений болезни. Общее число зараженных достигло 752 797 человек в 85 регионах России.
Также за сутки из больниц выписались 8 443 человека. Теперь количество выздоровевших россиян увеличилось до 531 692 человек. Число летальных исходов также стало больше — 167. За все время от коронавируса умерло 11 937 россиян.
С начала пандемии в лабораториях провели 24 млн тестов на коронавирус. Из них 298 тыс — за последние сутки.