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В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 75 человек

В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 75 человек

16 июля 2020, 14:38
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба по противодействию распространению COVID-19, в Прикамье заболеванием за последние сутки заразились ещё 75 человек.

Из них 37 человек находятся в медучреждениях, а остальные - изолированы на дому. Об этом properm.ru сообщает 15 июля.

Отмечается, что коронавирусом заразился 21 мужчина, 48 женщин и шестеро детей. При этом возраст 19 пациентов - старше 65 лет.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Пермском крае скончались пять пациентов с COVID-19.

По состоянию на 15 июля коэффициент распространения заболевания в регионе достиг 1,01. Накануне показатель составлял 0,98.

За весь период пандемии в крае было зафиксировано 4543 случаев заражения коронавирусом.

#Новости#Общество
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