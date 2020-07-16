В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 75 человек

Из них 37 человек находятся в медучреждениях, а остальные - изолированы на дому. Об этом properm.ru сообщает 15 июля.
Отмечается, что коронавирусом заразился 21 мужчина, 48 женщин и шестеро детей. При этом возраст 19 пациентов - старше 65 лет.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Пермском крае скончались пять пациентов с COVID-19.
По состоянию на 15 июля коэффициент распространения заболевания в регионе достиг 1,01. Накануне показатель составлял 0,98.
За весь период пандемии в крае было зафиксировано 4543 случаев заражения коронавирусом.