В Омской области погиб еще один больной COVID-19

К 16 июля в регионе насчитывается 48 погибших после заражения коронавирусом. Сутки назад это число было на один меньше. До этого ежесуточно фиксировалось сразу по две смерти. В каком районе области зараженные коронавирусом скончались, не сообщается.
Всего в регионе выявили 5 066 заболевших коронавирусом (+114 за последние сутки). Выздоровели 3 008 человек. Под наблюдением находятся 1 642 человека, сняты с учета 39 375 человек. В Минздраве добавляют, что с начала пандемии в регионе провели 249 176 исследований на COVID.