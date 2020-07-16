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В Омской области погиб еще один больной COVID-19

В Омской области погиб еще один больной COVID-19

16 июля 2020, 15:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Минздраве Омской области сообщили новые данные по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе заболело рекордное число человек, а также скончался еще один зараженный.

К 16 июля в регионе насчитывается 48 погибших после заражения коронавирусом. Сутки назад это число было на один меньше. До этого ежесуточно фиксировалось сразу по две смерти. В каком районе области зараженные коронавирусом скончались, не сообщается.

Всего в регионе выявили 5 066 заболевших коронавирусом (+114 за последние сутки). Выздоровели 3 008 человек. Под наблюдением находятся 1 642 человека, сняты с учета 39 375 человек. В Минздраве добавляют, что с начала пандемии в регионе провели 249 176 исследований на COVID.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Город
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