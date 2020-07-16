В Омске запустят два новых аппарата для диагностики коронавируса

Сегодня во время прямого эфира главе омского Минздрава задали вопрос об обеспеченности региона аппаратами КТ. Как подчеркивает министр, аппараты есть в районах области – к примеру, в Таре, Калачинске. Основная масса аппаратов сосредоточена в городе.
«Четыре КТ в круглосуточном режиме работают только для установки диагноза COVID-19, для принятия решения о госпитализации. Только для них. Остальные КТ в стационарах, поликлиниках в экстренной, неотложной форме. КТ грудной клетки в ГБ-1 по показаниям делают в амбулаторной форме. Выделены федеральные средства, чтобы усилить мощность диагностики коронавируса», - рассказала Ирина Солдатова.
Она добавила, что в регион поступило 2 КТ, которые установят в ГБ-11 и БСМП №2. В ближайшее время они будут установлены. Что касается томографа в ГБ №4, его запустят в ближайшее время. «На амбулаторное звено, чтобы проводить КТ для тех, у кого есть показание, но они лечатся на дому», - объяснила глава ведомства.