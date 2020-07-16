В Омске запустят два новых аппарата для диагностики коронавируса

Она добавила, что в регион поступило 2 КТ, которые установят в ГБ-11 и БСМП №2. В ближайшее время они будут установлены. Что касается томографа в ГБ №4, его запустят в ближайшее время. «На амбулаторное звено, чтобы проводить КТ для тех, у кого есть показание, но они лечатся на дому», - объяснила глава ведомства.