В Омске резко подорожали продукты для окрошки

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в июне 2020 почти в полтора раза подорожал картофель – он стоит 34 рубля за 1 кг. Десяток яиц вырос в цене на 8,6 % (55,5 рубля), сметана – на 8% (180 рублей за 1 кг), минеральная вода – на 5,1 %.
По мнению экспертов в области статистики, в окрошку добавляют репчатый лук, который стал дешевле практически на 40%. А вот стоимость зеленого лука, который в действительности фигурирует в рецепте любимого многими летнего блюда, аналитики не учли.
Цены на остальные продукты, используемые в приготовлении окрошки, изменились не столь существенно. Так, на 1,6 % подешевели свежие огурцы, на 1,8 % - соль.