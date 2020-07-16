В Омске резко подорожали продукты для окрошки

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в июне 2020 почти в полтора раза подорожал картофель – он стоит 34 рубля за 1 кг. Десяток яиц вырос в цене на 8,6 % (55,5 рубля), сметана – на 8% (180 рублей за 1 кг), минеральная вода – на 5,1 %.