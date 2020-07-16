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В Омске резко подорожали продукты для окрошки

В Омске резко подорожали продукты для окрошки

16 июля 2020, 15:14
Фото: Юлия Ожерельева
Наиболее ощутимо выросли цены на яйца, сметану и картофель. Такие данные приводит Омскстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в июне 2020 почти в полтора раза подорожал картофель – он стоит 34 рубля за 1 кг. Десяток яиц вырос в цене на 8,6 % (55,5 рубля), сметана – на 8% (180 рублей за 1 кг), минеральная вода – на 5,1 %.

Фото: omsk.gks.ru

По мнению экспертов в области статистики, в окрошку добавляют репчатый лук, который стал дешевле практически на 40%. А вот стоимость зеленого лука, который в действительности фигурирует в рецепте любимого многими летнего блюда, аналитики не учли.

Цены на остальные продукты, используемые в приготовлении окрошки, изменились не столь существенно. Так, на 1,6 % подешевели свежие огурцы, на 1,8 % - соль.

#Новости#Цены#Продукты#Омскстат#Общество
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