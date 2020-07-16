В Омске неожиданно отменили маршруты в районы области

В сообщении предприятия указывается, что 14 июля закончился контракт с областным министерством транспорта. Нового с перевозчиками, судя по всему, не заключили, в связи с чем и были отменены маршруты. Согласно представленному списку, это сказалось на транспортном сообщении в нескольких населенных пунктах.
Комментариев от министерства по этому поводу пока не поступало.
Ранее Город55 сообщал, что в Павлоградском районе с 4 по 14 июня не функционировало транспортное сообщение по 21 муниципальным автобусным маршрутам. Как выяснила прокуратура, такое распоряжение отдал глава муниципального района. Нарушенным оказалось сообщение в самой Павлоградке, а также деревнях Кохановка, Дувановка, Белоусовка, Раздольное, Степное и других. Поскольку руководитель регионального Роспотребнадзора и губернатор никаких распоряжений насчет приостановки маршрутов не давали, на стол главы района лег акт прокурорского реагирования.
ОБНОВЛЕНО. Как казалось, большую часть автобусных маршрутов не отменили, а объединили. У автобусов осталось прежнее расписание, но произошли изменения в их нумерации.