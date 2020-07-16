Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске неожиданно отменили маршруты в районы области

В Омске неожиданно отменили маршруты в районы области

16 июля 2020, 07:31
Фото: Медиахолдинг 1MI
На сайте омского автовокзала появилось сообщение о том, что транспорт 11 маршрутов перестал возить жителей в села и деревни.

В сообщении предприятия указывается, что 14 июля закончился контракт с областным министерством транспорта. Нового с перевозчиками, судя по всему, не заключили, в связи с чем и были отменены маршруты. Согласно представленному списку, это сказалось на транспортном сообщении в нескольких населенных пунктах.

  • Нижняя Омка - Омск №1501
  • Нижняя Омка - Омск №1506
  • Омск - Степное №312
  • Кормиловка - Омск №505
  • Омск - Оглухино №1092
  • Омск - Полтавка №1043
  • Омск - Оконешниково №1157
  • Оконешниково - Омск №1564
  • Нововаршавка - Омск №1520
  • Исилькуль - Омск №1301
  • Омск - Подольск №1145

Комментариев от министерства по этому поводу пока не поступало.

Ранее Город55 сообщал, что в Павлоградском районе с 4 по 14 июня не функционировало транспортное сообщение по 21 муниципальным автобусным маршрутам. Как выяснила прокуратура, такое распоряжение отдал глава муниципального района. Нарушенным оказалось сообщение в самой Павлоградке, а также деревнях Кохановка, Дувановка, Белоусовка, Раздольное, Степное и других. Поскольку руководитель регионального Роспотребнадзора и губернатор никаких распоряжений насчет приостановки маршрутов не давали, на стол главы района лег акт прокурорского реагирования.

ОБНОВЛЕНО. Как казалось, большую часть автобусных маршрутов не отменили, а объединили. У автобусов осталось прежнее расписание, но произошли изменения в их нумерации.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57