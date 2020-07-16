В Омске неизвестные поджигатели мусора устроили крупный пожар - соцсети

Сегодня подписчики сообщества «ЧП Омск» сообщили о крупном пожаре на улице Осоавиахимовская. Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, информация о пожаре поступила в 13:10. На данный момент пожар локализован, на месте работали 44 сотрудника и восемь единиц техники.
Огнем оказались повреждены два частных дома и три надворные постройки. Предварительная площадь возгорания – 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Что касается причин возгорания, комментаторы в соцсетях сообщили о неизвестных, которые подожгли мусор. По одной из версий, это были дети, по другой – неблагополучные взрослые. Как отметили в МЧС, причина пожара устанавливается.