Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске неизвестные поджигатели мусора устроили крупный пожар - соцсети

В Омске неизвестные поджигатели мусора устроили крупный пожар - соцсети

16 июля 2020, 15:42
Фото: Айнаш Эрешова / «ЧП Омск»
Возгорание произошло на улице Осоавиахимовская и затронуло пять построек. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сегодня подписчики сообщества «ЧП Омск» сообщили о крупном пожаре на улице Осоавиахимовская. Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, информация о пожаре поступила в 13:10. На данный момент пожар локализован, на месте работали 44 сотрудника и восемь единиц техники.

Огнем оказались повреждены два частных дома и три надворные постройки. Предварительная площадь возгорания – 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Что касается причин возгорания, комментаторы в соцсетях сообщили о неизвестных, которые подожгли мусор. По одной из версий, это были дети, по другой – неблагополучные взрослые. Как отметили в МЧС, причина пожара устанавливается.

#Новости#МЧС#Пожары#Происшествия
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57