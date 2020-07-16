Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске детский дом № 4 закрыли на карантин из-за коронавируса

В Омске детский дом № 4 закрыли на карантин из-за коронавируса

16 июля 2020, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Детский дом решили на время закрыть из-за того, что у сотрудницы учреждения и нескольких детей нашли коронавирус, сообщает пресс-служба Минобразования Омской области.

Со 2 июля в Омске закрыли на обсервацию детский дом № 4, который располагается в Нефтяниках на улице 19 Партсъезда. Это произошло после того, как медсестра учреждения получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Когда об этом стало известно, весь персонал детского дома и его воспитанники сдали анализы. В результате COVID-19 нашли еще у четырех детей, которые не имеют клинических проявлений заболевания.

Сейчас учреждение все еще закрыто на карантин. За состоянием детей и сотрудников детдома наблюдают врачи, ситуация находится на контроле регионального министерства образования.

Напомним, накануне Город55 писал о мальчике-детдомовце, который лежит в Городской детской клинической больнице № 2 имени В. П. Бисяриной. У ребенка не было с собой вещей первой необходимости.

Как оказалось, мальчик попал в такую ситуацию из-за обсервации в детдоме. Поэтому его законные представители некоторое время не могли его навещать.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Министерство образования#Детский дом#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57