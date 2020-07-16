В Омске детский дом № 4 закрыли на карантин из-за коронавируса

Со 2 июля в Омске закрыли на обсервацию детский дом № 4, который располагается в Нефтяниках на улице 19 Партсъезда. Это произошло после того, как медсестра учреждения получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Когда об этом стало известно, весь персонал детского дома и его воспитанники сдали анализы. В результате COVID-19 нашли еще у четырех детей, которые не имеют клинических проявлений заболевания.
Сейчас учреждение все еще закрыто на карантин. За состоянием детей и сотрудников детдома наблюдают врачи, ситуация находится на контроле регионального министерства образования.
Напомним, накануне Город55 писал о мальчике-детдомовце, который лежит в Городской детской клинической больнице № 2 имени В. П. Бисяриной. У ребенка не было с собой вещей первой необходимости.
Как оказалось, мальчик попал в такую ситуацию из-за обсервации в детдоме. Поэтому его законные представители некоторое время не могли его навещать.