В Омске +36. Как не дать своей коже погибнуть в жаркую погоду

Дерматологи считают, что кожа страдает от любого воздействия ультрафиолетовых лучей, и потому загорать тоже надо с умом. Собираясь на пляж, кроме полотенца и сменного белья, нужно взять с собой солнцезащитный крем с уровнем защиты не менее SPF-30. Наносить его нужно не скупясь, а после купания придется нанести крем снова. Также летним помощником в борьбе против жары и солнца станет широкополая шляпа, солнечные очки и светлая одежда, которая отразит солнечные лучи, а не притянет, как темная.