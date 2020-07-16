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В Омске +36. Как не дать своей коже погибнуть в жаркую погоду

В Омске +36. Как не дать своей коже погибнуть в жаркую погоду

16 июля 2020, 12:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
В жаркую погоду хочется сидеть дома под кондиционером или же часами не вылезать из прохладной ванны. Однако это не всегда удается, и наша кожа неизбежно встречается с солнцем, что называется, «лицом и лицу». Дерматологи дают важные советы о том, как не сделать из своей кожи сухофрукт.

Город55 собрал несколько лайфхаков, следуя которым солнце и жаркая погода не сможет испортить кожу, а вместе с ней и настроение омичам.

Увлажнение изнутри

Первый и самый главный совет — пейте воду. Известно, что в жару человек потеет, чтобы охладить организм, но от этого тело теряет очень много жидкости. Ее необходимо восполнять, и для этого нужно выпивать минимум 2 литра чистой воды в день. Так кожа не будет шелушиться от сухости, а только станет более упругой и гладкой.

Умываемся и принимаем душ с умом

Обычные утренние водные процедуры тоже влияют на качество кожи. Летом нужно внимательнее относиться к средствам, которые мы используем для очищения тела. Желательно исключить мыло — щелочь сильно сушит кожу, чего нельзя допускать в жару. Лучше использовать увлажняющие гели и пенки, а после процедур наносить нежирный крем.

Правильное увлажнение — залог красивой кожи

Летом не стоит перегружать кожу уходом, но и пренебрегать им тоже не стоит. Оптимальным вариантом станут увлажняющие средства с легкой текстурой: для сухой кожи лица подойдут эмульсии и кремы, для жирной — гелевые текстуры и сыворотки. На тело можно и нужно наносить увлажняющие спреи, и совсем необязательно покупать минеральную или термальную воду в магазинах косметики. Достаточно налить в пустой флакон из-под спрея обычную воду, и увлажнение можно носить с собой.

Подружитесь с увлажнителем воздуха

Чтобы кожа не была пересушена, следите за микроклиматом. Сухой воздух в квартире сделает кожу такой же сухой и вялой. Чтобы этого избежать, можно обзавестись увлажнителем воздуха и поддерживать влажность в квартире на комфортном уровне. Кожа за это будет только благодарна. Есть даже миниатюрные устройства, которые можно подсоединить даже к ноутбуку. Увлажнитель каждые 5 минут будет распылять влажный пар, который не испортит макияж и напитает кожу живительной влагой.

Отложим тон до лучших времен

Лето — сезон отпусков, и если вам приходится проводить его на работе, дайте отдохнуть хотя бы вашей коже. Про плотные тональные средства стоит забыть хотя бы до сентября — они лишь «утомляют» и без того уставшую от жары дерму. Чтобы кожа дышала, используйте легкие средства, которые маскируют недостатки и ухаживают за ней. На этом фронте отлично работают ВВ- и СС-кремы, которые увлажняют кожу и выравнивают тон.

Защита от солнца — защита от болезней кожи

Дерматологи считают, что кожа страдает от любого воздействия ультрафиолетовых лучей, и потому загорать тоже надо с умом. Собираясь на пляж, кроме полотенца и сменного белья, нужно взять с собой солнцезащитный крем с уровнем защиты не менее SPF-30. Наносить его нужно не скупясь, а после купания придется нанести крем снова. Также летним помощником в борьбе против жары и солнца станет широкополая шляпа, солнечные очки и светлая одежда, которая отразит солнечные лучи, а не притянет, как темная.

#Желтая новость
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