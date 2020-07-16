В Омске +36. Как не дать своей коже погибнуть в жаркую погоду

Город55 собрал несколько лайфхаков, следуя которым солнце и жаркая погода не сможет испортить кожу, а вместе с ней и настроение омичам.
Увлажнение изнутри
Первый и самый главный совет — пейте воду. Известно, что в жару человек потеет, чтобы охладить организм, но от этого тело теряет очень много жидкости. Ее необходимо восполнять, и для этого нужно выпивать минимум 2 литра чистой воды в день. Так кожа не будет шелушиться от сухости, а только станет более упругой и гладкой.
Умываемся и принимаем душ с умом
Обычные утренние водные процедуры тоже влияют на качество кожи. Летом нужно внимательнее относиться к средствам, которые мы используем для очищения тела. Желательно исключить мыло — щелочь сильно сушит кожу, чего нельзя допускать в жару. Лучше использовать увлажняющие гели и пенки, а после процедур наносить нежирный крем.
Правильное увлажнение — залог красивой кожи
Летом не стоит перегружать кожу уходом, но и пренебрегать им тоже не стоит. Оптимальным вариантом станут увлажняющие средства с легкой текстурой: для сухой кожи лица подойдут эмульсии и кремы, для жирной — гелевые текстуры и сыворотки. На тело можно и нужно наносить увлажняющие спреи, и совсем необязательно покупать минеральную или термальную воду в магазинах косметики. Достаточно налить в пустой флакон из-под спрея обычную воду, и увлажнение можно носить с собой.
Подружитесь с увлажнителем воздуха
Чтобы кожа не была пересушена, следите за микроклиматом. Сухой воздух в квартире сделает кожу такой же сухой и вялой. Чтобы этого избежать, можно обзавестись увлажнителем воздуха и поддерживать влажность в квартире на комфортном уровне. Кожа за это будет только благодарна. Есть даже миниатюрные устройства, которые можно подсоединить даже к ноутбуку. Увлажнитель каждые 5 минут будет распылять влажный пар, который не испортит макияж и напитает кожу живительной влагой.
Отложим тон до лучших времен
Лето — сезон отпусков, и если вам приходится проводить его на работе, дайте отдохнуть хотя бы вашей коже. Про плотные тональные средства стоит забыть хотя бы до сентября — они лишь «утомляют» и без того уставшую от жары дерму. Чтобы кожа дышала, используйте легкие средства, которые маскируют недостатки и ухаживают за ней. На этом фронте отлично работают ВВ- и СС-кремы, которые увлажняют кожу и выравнивают тон.
Защита от солнца — защита от болезней кожи
Дерматологи считают, что кожа страдает от любого воздействия ультрафиолетовых лучей, и потому загорать тоже надо с умом. Собираясь на пляж, кроме полотенца и сменного белья, нужно взять с собой солнцезащитный крем с уровнем защиты не менее SPF-30. Наносить его нужно не скупясь, а после купания придется нанести крем снова. Также летним помощником в борьбе против жары и солнца станет широкополая шляпа, солнечные очки и светлая одежда, которая отразит солнечные лучи, а не притянет, как темная.