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В Омск на выходных придут дожди и грозы

В Омск на выходных придут дожди и грозы

16 июля 2020, 22:53
Фото: pixabay.com
Омский гидрометцентр представил прогноз на ближайшие несколько дней. Согласно ему, уже в воскресенье в Омской области ожидается гроза.

Пятница, 17 июля, вероятно, станет одним из самых жарких дней месяца. Согласно прогнозу омского Гидрометцентра, в этот день температура воздуха может подняться до +37 градусов. При этом ветер будет очень слабым – 2-7 м/с. Осадков не ожидается. Ночью жара немного спадет – до +15…+20 градусов.

В субботу, 18 июля, синоптики прогнозируют облачную погоду, а также небольшой кратковременный дождь. При этом температура воздуха может подняться до +36 градусов днем, но опустится до +17…+21 ночью.

В воскресенье, 19 июля, ожидается кратковременный дождь и гроза. Однако прохладнее все равно не станет – днем прогнозируется до +36 градусов. Скорость ветра 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Российский гидрометцентр также дает прогноз на понедельник и вторник. Согласно ему, 20 июля в Омске и области ожидается дождь, но температура воздуха днем будет достигать +31 градуса. Жара чуть спадет на следующий день, 21 июля. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, но при этом температура воздуха не превысит +24 градусов.

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