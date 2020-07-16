В Омск на выходных придут дожди и грозы

Российский гидрометцентр также дает прогноз на понедельник и вторник. Согласно ему, 20 июля в Омске и области ожидается дождь, но температура воздуха днем будет достигать +31 градуса. Жара чуть спадет на следующий день, 21 июля. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, но при этом температура воздуха не превысит +24 градусов.