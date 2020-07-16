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В 42 школах Омской области откроются «Точки роста»

В 42 школах Омской области откроются «Точки роста»

16 июля 2020, 15:46
Фото: Правительство Омской области
В 14 школах сельских районов Омской области подготовили помещения для открытия центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», еще 28 в процессе ремонта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одними из первых приведены в порядок будущие центры в Большереченском, Большеуковском, Калачинском, Любинском, Марьяновском, Называевском, Нововаршавском, Павлоградском, Седельниковском, Усть-Ишимском, Черлакском, Шербакульском и Одесском районах. Еще в 19 школах работы завершены на 60–90%, последние девять на полпути к открытию.

Ремонт одного помещения для центра «Точка роста» обойдется примерно в 1 млн рублей. Эти деньги выделят из областного бюджета. На закупку оборудования направят 46 млн рублей из федерального бюджета, еще миллион добавят из областного. Полностью завершить работы планируется к Новому году. Всего к 2024 году в регионе будут открыты 358 таких центров.

На содержание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по решению губернатора Александра Буркова в этом году направят 100 млн рублей.

#Новости#Дополнительное образование#Образование#Дети#Общество#Омск сегодня
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