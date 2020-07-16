В 42 школах Омской области откроются «Точки роста»

Одними из первых приведены в порядок будущие центры в Большереченском, Большеуковском, Калачинском, Любинском, Марьяновском, Называевском, Нововаршавском, Павлоградском, Седельниковском, Усть-Ишимском, Черлакском, Шербакульском и Одесском районах. Еще в 19 школах работы завершены на 60–90%, последние девять на полпути к открытию.
Ремонт одного помещения для центра «Точка роста» обойдется примерно в 1 млн рублей. Эти деньги выделят из областного бюджета. На закупку оборудования направят 46 млн рублей из федерального бюджета, еще миллион добавят из областного. Полностью завершить работы планируется к Новому году. Всего к 2024 году в регионе будут открыты 358 таких центров.
На содержание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по решению губернатора Александра Буркова в этом году направят 100 млн рублей.