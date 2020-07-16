Ученые не смогли найти причины аномальной жары в Омске

По словам физика Андерса Левермана из Института исследований климатических изменений в Потсдаме, ученые пытаются найти объяснение этому феномену. Речь идет о жаре в Сибири и на Крайнем Севере. С января по май среднемесячная температура выросла на 7 градусов.