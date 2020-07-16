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Ученые не смогли найти причины аномальной жары в Омске

Ученые не смогли найти причины аномальной жары в Омске

16 июля 2020, 11:36
Фото: Медиахолдинг 1MI
Среднемесячная температура в Сибири и на Крайнем Севере в 2020 году выросла на 7 градусов. Ученые пытаются понять, почему так резко потеплело, пишут «Новые Известия».

По словам физика Андерса Левермана из Института исследований климатических изменений в Потсдаме, ученые пытаются найти объяснение этому феномену. Речь идет о жаре в Сибири и на Крайнем Севере. С января по май среднемесячная температура выросла на 7 градусов.

Жара держится не две-три недели, а несколько месяцев. Оказалось, все дело в струйных западных течениях.

«Если постоянно дующие ветра – струйные течения в Северном полушарии – отклоняются на Север, в Арктике становится тепло. Если оно отклоняется на юг, там становится холодно», - говорит ученый.

Например, в феврале 2018 году на Северном полюсе термометр показывал 0 градусов, а в Берлине температура опустилась до минус 10 градусов. Но тогда это продолжалось одну-две недели, а не 5 месяцев.

Отметим, что в Омской области жара держится уже вторую неделю. Столбик термометра поднимается до отметки +35.

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