Трое россиян вошли в топ-10 лучших правых нападающих Кубка Стэнли

Сразу три представителя России вошли в число лучших правых нападающих, которые смогут побороться за победу в Кубке Стэнли в текущем сезоне.
Об этом сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
На втором месте рейтинга расположился игрок «Тампы» Никита Кучеров, на девятом – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), а замкнул десятку лучших Андрей Свечников («Каролина»).
Кучеров в текущем сезоне набрал 85 (33+52) очков в 68 матчах. Он занимает шестое место в лиге по системе гол+пас по итогам регулярного чемпионата.
Тарасенко из-за тяжелой травмы пропустил значительную часть сезона. В 10 проведенных матчах он успел набрать 10 (3+7) очков.
20-летний Свечников в 68 проведенных встречах набрал 61 (24+37) очко.
Лучшим правым форвардом НХЛ признала Давида Пастрняка из «Бостона». Чех забросил 48 шайб и вместе с Александром Овечкиным был признан лучшим снайпером регулярного чемпионата.