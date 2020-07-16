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Трое россиян вошли в топ-10 лучших правых нападающих Кубка Стэнли

Трое россиян вошли в топ-10 лучших правых нападающих Кубка Стэнли

17 июля 2020, 00:01
Фото: freeimg.ru
Сезон в НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа.

Сразу три представителя России вошли в число лучших правых нападающих, которые смогут побороться за победу в Кубке Стэнли в текущем сезоне.

Об этом сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

На втором месте рейтинга расположился игрок «Тампы» Никита Кучеров, на девятом – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), а замкнул десятку лучших Андрей Свечников («Каролина»).

Кучеров в текущем сезоне набрал 85 (33+52) очков в 68 матчах. Он занимает шестое место в лиге по системе гол+пас по итогам регулярного чемпионата.

Тарасенко из-за тяжелой травмы пропустил значительную часть сезона. В 10 проведенных матчах он успел набрать 10 (3+7) очков.

20-летний Свечников в 68 проведенных встречах набрал 61 (24+37) очко.

Лучшим правым форвардом НХЛ признала Давида Пастрняка из «Бостона». Чех забросил 48 шайб и вместе с Александром Овечкиным был признан лучшим снайпером регулярного чемпионата.

#Новости#Спорт
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