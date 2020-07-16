Страшная авария под Омском: на «трассе смерти» столкнулись две фуры и автобус

Авария произошла около 12:10 часов сегодня, 16 июля, в Любинском районе. Известно, что водитель большегруза Volvo въехал в стоящий на обочине автомобиль Scania. За Volvo из Омска в Новый Уренгой ехал пассажирский автобус Daewoo, и его водитель не успел вовремя среагировать и въехал в большегруз.
Сообщается, что признаков опьянения у водителей Volvo и Daewoo не обнаружено. Помощь медиков потребовалась водителю фуры и четырем пассажирам автобуса. Личности всех пяти человек устанавливаются. Отмечается, что в момент аварии в салоне автобуса было 37 пассажиров - вахтовых рабочих.
Из-за аварии на этом участке трассы «Омск-Тюмень» оказалось затруднено движение, сейчас там работает три экипажа ДПС. Как пояснили в ГУ МЧС России по Омской области, водитель фуры Volvo оказался заблокирован в кабине. Пострадавших доставили в Любинскую ЦРБ, их состояние удовлетворительное. Смертей во время столкновения удалось избежать.
В региональной прокуратуре сообщили, что массовой аварией с участием пассажирского автобуса заинтересовался прокурор Любинского района Омской области. Он выехал на место, чтобы координировать действия правоохранителей. Проводится доследственная проверка, ее ход — на контроле прокуратуры.