Страшная авария под Омском: на «трассе смерти» столкнулись две фуры и автобус

Авария произошла около 12:10 часов сегодня, 16 июля, в Любинском районе. Известно, что водитель большегруза Volvo въехал в стоящий на обочине автомобиль Scania. За Volvo из Омска в Новый Уренгой ехал пассажирский автобус Daewoo, и его водитель не успел вовремя среагировать и въехал в большегруз.