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Список продуктов, которые помогут при язве желудка

Список продуктов, которые помогут при язве желудка

16 июля 2020, 17:02
Фото: pixabay.com
Язва желудку – это открытая рана, расположенная на слизистой оболочке желудка. Она может вызвать боль и дискомфорт после приема пищи. К таким проблемам нужно относиться серьезно, так как отказ от лечения грозит обернуться кровотечением или раком желудка.

Для людей с язвой желудка нужно включить в рацион биологически активные вещества, которые снижают воспаление и помогают заживлению слизистой.

Поэтому вместе с приемом антибиотиков и кислотоблокирующих препаратов в рацион следует включить капусту, редис, морковь, сладкий перец, шпинат, чеснок, яблоки, вишню, чернику, малину, ежевику, клубнику, йогурт, кефир, квашенную капусту, оливковое масло, мед, куркуму.

Вещества, содержащиеся в этих продуктах, активируют иммунную систему и помогают бороться с бактериями Helicobacter, пишет издание «Федеральное агентство новостей».

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