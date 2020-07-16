Список продуктов, которые помогут при язве желудка

Для людей с язвой желудка нужно включить в рацион биологически активные вещества, которые снижают воспаление и помогают заживлению слизистой.
Поэтому вместе с приемом антибиотиков и кислотоблокирующих препаратов в рацион следует включить капусту, редис, морковь, сладкий перец, шпинат, чеснок, яблоки, вишню, чернику, малину, ежевику, клубнику, йогурт, кефир, квашенную капусту, оливковое масло, мед, куркуму.
Вещества, содержащиеся в этих продуктах, активируют иммунную систему и помогают бороться с бактериями Helicobacter, пишет издание «Федеральное агентство новостей».